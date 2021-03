Immer mehr Landkreise in Baden-Württemberg übersteigen die Inzidenzen von 50 oder 100. Damit müssen sie erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen zurücknehmen. Welche Kommunen sind derzeit betroffen?

In mindestens sechs weiteren Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg sind aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen wieder strengere Regeln verkündet oder bereits erlassen worden. Der Kreis Göppingen hat Lockerungen wieder zurückgenommen, die Kreise Rastatt, Emmendingen, der Hohenlohekreis und die Stadt Mannheim haben strengere Regeln angekündigt. Dort sollen sie in den nächsten Tagen in Kraft treten. In der Stadt Karlsruhe und dem Alb-Donau-Kreis stehen Entscheidungen bevor.

Elf Landkreise mit einer Inzidenz über 100

Landesweit wiesen am Montag elf Stadt- und Landkreise mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auf: Alb-Donau-Kreis (110,1), Landkreis Emmendingen (103,4), Landkreis Esslingen (102,8), Landkreis Freudenstadt (114,2), Landkreis Göppingen (111,6), Hohenlohekreis (105,6), Landkreis Rastatt (127,5), Landkreis Schwäbisch Hall (208,9), Landkreis Sigmaringen (100,1), Landkreis Tuttlingen (100,2) und der Stadtkreis Mannheim (116,2).

Im Landkreis Freudenstadt liegt die Inzidenz zwar bereits seit vier aufeinanderfolgenden Tagen über 100. Allerdings hat das Landratsamt einen Weg gefunden, zunächst auf die Notbremse zu verzichten. "Wir haben die Option genutzt und aus unseren Inzidenzen einen großen Clusterfall herausgerechnet", sagte eine Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die höheren Infektionszahlen seien vor allem auf ein Ausbruchsgeschehen in einem Kindergarten in Horb am Neckar zurückzuführen. Fast jede zweite in den letzten sieben Tagen registrierte Neuinfektion sei dadurch entstanden.

Ähnliches gilt im Kreis Sigmaringen. Dort entschied man sich am Montagnachmittag gegen entsprechende Maßnahmen und teilte mit: "Grund ist ein abgrenzbares Ausbruchsgeschehen in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, das einen wesentlichen Beitrag am Infektionsgeschehen leistet."

Neben den Kreisen, die bereits Maßnahmen verkündet haben, betrifft dies auch die Kreise Esslingen und Tuttlingen, sowie die Stadt Karlsruhe. Dort wurde die Schwelle von 100 allerdings noch nicht an drei Tagen in Folge überschritten, am Montag lag sie wieder unter der 100er-Marke. Die Stadt Karlsruhe will am Dienstag gemeinsam mit dem gleichnamigen Landkreis über ein weiteres Vorgehen entscheiden. Ziel sei ein gemeinsamer Weg, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), da der Landkreis die Stadt quasi umfasst und viele Pendler täglich die Grenzen überschreiten. Unterschiedliche Regeln seien wenig hilfreich. Frühestens ab Donnerstag sollten schärfere Maßnahmen gelten. Da die Stadt zwei Tage in Folge über der 100er-Inzidenz lag, hat der Karlsruher Zoo bereits vorsorglich den Ticketverkauf gestoppt.

Auch Mannheim hat drei Tage in Folge den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 überschritten. Laut der Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten von Dienstag an strengere Corona-Regeln. Private Treffen sind dann wieder nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt, Museen und Bibliotheken bleiben geschlossen und ebenso werden Lockerungen im Breitensport zurückgenommen. So muss beispielsweise die Mannheimer Kunsthalle ab Dienstag wieder schließen. Sie hatte nur eine knappe Woche geöffnet. Auch "Click & Meet“ ist nicht mehr möglich, also ein Ladenbesuch nach vorheriger Anmeldung.

In Rastatt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 132 pro 100.000 Einwohnern. Auch hier werden ab Dienstag die Kontaktbeschränkungen verschärft, Museen geschlossen und der Einzelhandel darf nur noch "Click & Collect" anbieten.

Weil der Sieben-Tages-Inzidenzwert auch im Alb-Donau-Kreis seit letzten Donnerstag über 100 liegt, wollen das Gesundheitsamt und Landrat Heiner Scheffold (parteilos) am Montag endgültig über eine Rücknahme der Lockerungen entscheiden, teilte das Landratsamt mit. Dann wären ab Mittwoch im Einzelhandel auch kein Termin-Shopping ("Click & Meet") mehr möglich und private Treffen nur noch mit einer weiteren Person erlaubt.

In Baden-Baden lag die Inzidenz drei Tage am Stück über 50, hier wird der Einzelhandel voraussichtlich auf Terminshopping umstellen müssen, das Gesundheitsamt will am Montag darüber entscheiden. In Pforzheim ist der Einzelhandel noch geöffnet, allerdings steigen auch hier die Zahlen.

Auch im Landkreis Calw müssen die Geschäfte ab diesem Montag wieder schließen und dürfen nur noch Kunden mit vorheriger Anmeldung hineinlassen. Grund ist auch hier, dass der Inzidenzwert seit drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 50 übersteigt. Landrat Helmut Riegger (CDU) kritisiert die Regelung. Die reinen Inzidenzwerte sollten nicht ausschlaggebend für Lockerungen sein, sondern diese Gesamtsituation. Der kleinteilige Einzelhandel sei nicht die Ursache für die steigenden Infektionszahlen, so der Landrat.

Ebenso teilte die Stadt Heilbronn mit, ab Mittwoch würden zum Beispiel wieder Einschränkungen für den Einzelhandel gelten, weil die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 liege.

Wegen steigender Infektionszahlen - aber auf deutlich niedrigerem Niveau - muss auch der Landkreis Tübingen Lockerungen zurücknehmen. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern an drei Tagen in Folge über 35 lag, werden dort Lockerungen im Bereich der privaten Kontakte ab diesem Dienstag zurückgenommen.

Wann die Notbremse greift

Bund und Länder hatten sich zuletzt auf eine sogenannte Notbremse bei steigenden Infektionszahlen geeinigt. In Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 an drei Tagen in Folge soll etwa der Einkauf im Einzelhandel wieder nur nach Terminabsprache möglich sein. Besuche von Museen und Galerien sind nur mit Terminbuchung möglich und Individualsport im Außenbereich soll wieder auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten begrenzt werden.