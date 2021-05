per Mail teilen

In 35 baden-württembergischen Landkreisen müssen die Gemeinden künftig mehr Geld an den Landkreis abführen. 20 andere Landkreise im Land haben diese sogenannten Umlagehebesätze dagegen gesenkt. Hier müssen die Gemeinden weniger Geld an den Landkreis abgeben als zuvor. Die Kreisumlage zählt zu den wichtigsten Einnahmen, um Landkreise zu finanzieren. Sie errechnet sich aus dem Steuerkraftaufkommen der kreisangehörigen Gemeinden. Basis für 2021 sind die Steuereinnahmen von 2019. Die Corona-Pandemie wirkt sich daher erst für die Umlage 2022 aus.