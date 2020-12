Angesichts steigender Corona-Zahlen pocht Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann auf drastische Maßnahmen. In der kommenden Woche sollen die Maßnahmen in bestimmten Regionen verschäft werden.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat drastische Maßnahmen für Regionen mit extrem ausufernden Corona-Infektionszahlen angekündigt. "Ich halte die Lage für außerordentlich dramatisch", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart zum aktuellen Infektionsgeschehen. Die Zahlen entwickelten sich nicht so, wie die Landesregierung es erwartet habe. "Es deutet sich an, dass das exponentielle Wachstum zurück sein könnte, der R-Wert war heute im dritten Tag in Folge über eins", so Kretschmann.

Man werde noch diese Woche für Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen weitere Maßnahmen beschließen müssen, sagte er. Er hoffe, dass die Maßnahmen für die extremen Hotspots Anfang nächster Woche in Kraft treten können. "Bisher ist ja nur der Stadtkreis Pforzheim betroffen, aber auch der Stadtkreis Heilbronn bewegt sich bedrohlich in diese Richtung", sagte Kretschmann.

Mittlerweile acht "Hotspot"-Landkreise in Baden-Württemberg

Die bisherige Hotspot-Strategie des Landes zielt ab auf Regionen mit mehr als 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. In Baden-Württemberg gibt es seit Montag insgesamt acht solcher Corona-Hotspots: Die Kreise Lörrach, Tuttlingen, Calw, Heilbronn und der Enzkreis sowie die Städte Mannheim, Heilbronn und Pforzheim. Liegt die Inzidenz an mindestens drei Tagen in Folge über 200, muss die Stadt oder der Landkreis strengere Corona-Maßnahmen verhängen. In Mannheim, Pforzheim und der Stadt Heilbronn wurden bereits nächtliche Ausgangssperren verhängt. Auch ein Fern- oder Wechselunterricht an Schulen ist in Hotspots mittlerweile möglich. In Pforzheim ist die Inzidenz mit 327,9 landesweit am höchsten.

Wie weitere strenge Maßnahmen in Regionen mit einer Inzidenz über 300 aussehen werden, ließ Kretschmann noch offen. Denkbar seien Schließungen weiterer Einrichtungen, mehr Fernunterricht an den Schulen oder weitere Ausgangsbeschränkungen. Dem Vorschlag der nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina, die Schulpflicht bereits in der kommenden Woche aufzuheben, erteilte Kretschmann eine Abfuhr. "Das werden wir sicher nicht machen. Wenn dann geht es um eine Aufhebung der Präsenzpflicht", betonte Kretschmann.

Weiterer Lockdown nach Weihnachten anvisiert

Die nationale Wissenschaftsakademie unterstützt Forderungen nach schärferen Maßnahmen. Neben Schulschließungen solle ab dem 24. Dezember dann in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen - und zwar bis mindestens zum 10. Januar, so der Vorschlag. Ein weiterer Lockdown könne nicht mehr ausgeschlossen werden, so Kretschmann. Der Vorschlag, den Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor sechs Wochen gemacht habe, einen kurzen scharfen Lockdown zu machen , rücke näher. "Zum Beispiel nach den Weihnachtsfeiertagen ist das gut denkbar", sagte Kretschmann.

Weiteres Bund-Länder-Treffen noch diese Woche?

Das Land Baden-Württemberg stimmt damit Überlegungen des Bundes zu, härtere Maßnahmen zu ergreifen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich für strengere Maßnahmen ausgesprochen. Sie meine, ohne weitere Einschränkungen werde man nicht durch den Winter kommen, hieß es aus Fraktionskreisen der Union. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält unter Umständen schärfere Maßnahmen für möglich. "Wenn wir nicht hinkommen mit der Entwicklung der nächsten ein, zwei Wochen bis Weihnachten, dann müssen wir das diskutieren", sagte Spahn. Der Minister schloss nicht aus, dass es auch einen erneuten Lockdown im Einzelhandel geben könnte.

Kretschmann plädierte am Dienstag erneut dafür, dass Bund und Länder noch vor Weihnachten zusammenkommen. Der bislang geplante 4. Januar sei zu spät, sagte er. Nach Informationen des RBB soll es tatsächlich noch in dieser Woche eine weitere Konferenz von Bund und Ländern geben. Wahrscheinlich werde es am Donnerstag eine digitale Ministerpräsidentenkonferenz geben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gegenüber dem RBB-Inforadio. Darauf habe man sich bereits verständigt. Bestätigt wurde das bislang nicht.

SPD für harten Lockdown zwischen den Jahren

Auch der baden-württembergische SPD-Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch hat sich angesichts der Zahlen für einen harten Lockdown unmittelbar zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen ausgesprochen. "Wir können nicht mit einem leichten Lockdown drei, vier Monate vor uns hinwurschteln", sagte Stoch. Darüber müsse man sich unterhalten. Er sei überrascht angesichts erneut steigender Infektionszahlen. Im Zeitraum zwischen Weihnachten und 6. Januar seien sowieso Ferien, Schulen und Kitas hätten zu. Auch industriell geschehe in diesen Tagen wenig, so Stoch - der volkswirtschaftliche Schaden wäre begrenzt.

Nach dem genauen Zeitraum gefragt, erklärte Stoch, er könne sich vorstellen, dass man am Abend des 23. Dezember den "Schlüssel rumdrehe", auch im Einzelhandel. Man brauche keine vollen Innenstädte, sagte er mit Blick auf Ladenschließungen nach Weihnachten. Auch der baden-württembergische Gemeindetag hatte vergangene Woche für einen harten Lockdown zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen plädiert.