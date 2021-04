Die Entwicklung der Corona-Inzidenzwerte in vier baden-württembergischen Landkreisen zeigt: Die Lockerung der Corona-"Notbremse" nach Ostern könnte nur von kurzer Freude gewesen sein.

Im Landkreis Emmendingen, Waldshut, dem Enzkreis und Bodenseekreis sind die Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner über Ostern so stark zurückgegangen, dass die Kreise in der Woche danach die Corona-"Notbremse" gelockert haben.

Den Anfang machte demnach am Mittwoch der Bodenseekreis, wo dann das Einkaufen nach dem "Click & Meet" Prinzip wieder möglich war. Auch bestimmte Kulturangebote waren wieder möglich, Ausflugsziele durften öffnen. Doch schon wenige Tage danach gab der Kreis nun bekannt, dass die Lockerungen ab Dienstag (13.4.) wieder zurückgenommen werden müssen. Grund dafür ist, dass die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 100 lag. Gemäß der Corona-Verordnung des Landes müssen die Landkreise in diesem Fall wieder die "Notbremse" anwenden.

Robert-Koch-Institut warnte vor Oster-Einfluss auf die Zahlen

Eine solche Entwicklung war bereits abzusehen, denn das Robert-Koch-Institut (RKI) warnte auf seiner Webseite, dass sinkende Zahlen auch daran liegen könnten, dass rund um Ostern weniger Menschen einen Arzt aufgesucht hätten und weniger getestet wurde. Auch könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden ihre Fallzahlen übermittelt hätten. Und auch das Landratsamt des Bodenseekreise hatte schon zuvor in Aussicht gestellt, dass auf die Lockerung der "Notbremse" schnell wieder ein Inkrafttreten der selbigen Maßnahme folgen könnte.

Ebenso wie im Bodenseekreis läuft es auch im Kreis Waldshut. Hier ist die "Notbremse" am Donnerstag außer Vollzug gesetzt worden. Da die Inzidenz daraufhin aber wieder an drei Tagen in Folge über 100 lag, verkündete das Landratsamt dann am Samstag, dass die Maßnahme ab Dienstag (13.4.) wieder gelten werde.

"Ich bedaure sehr das Hin und Her zwischen Lockerungen und Verschärfungen. Aber die auf ein hohes Niveau angestiegene Inzidenz in den letzten drei Tagen lässt uns als Landratsamt leider keine Spielräume", erklärte der Landrat des Landkreises Waldshut, Martin Kistler.

Tritt Corona-"Notbremse" auch in anderen Kreisen erneut in Kraft?

So wie dem Bodenseekreis und dem Kreis Waldshut könnte es jetzt auch anderen Landkreisen ergehen, die kurz nach Ostern die "Notbremse" gelockert haben. Ein Blick auf den Trend im Enzkreis - wo erst am Freitag gelockert wurde -, zeigt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis im Laufe der vergangenen Tage wieder stetig auf die 100er-Marke zusteuerte - und den Wert schließlich am Samstag mit 120,3 wieder überschritt, wie aus den Zahlen des Landesgesundheitsamts hervorgeht.

Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich im Kreis Emmendingen ab, wo die Lockerung der "Notbremse" am Freitag verkündet wurde. Doch die Zahlen entwickeln sich in eine klare Richtung: Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Emmendingen laut Landesgesundheitsamt bei 77,5, am Donnerstag dann bei 88,3, am Freitag bei 87,1 und am Samstag bei 93,1.