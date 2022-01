Umfrage: Jugend in Baden-Württemberg fühlt sich durch Corona benachteiligt

Eine Umfrage gibt Einblicke in die Gefühlswelt junger Menschen während der Corona-Pandemie. Drei von vier jungen Menschen empfindet die Stimmung in der Gesellschaft als feindselig.

Mehr als 2.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 14 und 25 Jahren hat der Lüneburger Verein "beWirken" in Baden-Württemberg befragt - über 5.200 waren es bundesweit. Die jungen Menschen gaben zwischen Juni und Juli 2021 Antworten zu Themen wie Homeschooling, Freizeit oder psychischer Belastung. Das Ergebnis: Drei von vier jungen Menschen aus Baden-Württemberg empfinden die Stimmung in der Gesellschaft während der Corona-Pandemie als feindselig.

Die Aussagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) ausgewertet und am Donnerstag veröffentlicht. Die Erhebung differenziert zwar nicht nach Alter, Bildungshintergrund oder Ausbildungsgrad, deutlich wird aber: Die Befragten wünschen sich mehr Rücksicht, wollen gehört werden und etwas dafür zurückbekommen, in der Corona-Pandemie so viel zurückgesteckt zu haben.

Junge Menschen wollen für ihre Solidarität etwas zurück

Nur 11 Prozent der Befragten sind laut Umfrage der Ansicht, der Zusammenhalt in der Gesellschaft sei durch Corona gestiegen. Nach der Studie sehen sich zudem viele Jugendliche in der Pandemie als "Gegenpart zur älteren Generation", Befragte sagten etwa, sie hätten ihre "Jugend geopfert". Angelika Barth, Leiterin des Fachbereichs Jugend und Politik der LpB sagte:

"Das kann als Reaktion auf die politische Kommunikation mit Beginn der Pandemie gelesen werden."

Die Einschränkungen seien vor allem damit begründet worden, dass gerade Ältere und andere vulnerable Gruppen geschützt werden müssten. Es sei an die Solidarität der Jüngeren appelliert worden. Diese Rücksichtnahme auf ältere Menschen kommentieren Jugendliche in der Studie allerdings häufig mit dem Argument, sie hätten nun Anspruch auf "Belohnung". "Diese junge Generation will gehört und in politischen Entscheidungen explizit berücksichtigt werden", sagte die Leiterin des Fachbereichs Jugend und Politik der LpB, Angelika Barth.

So konnten die Wissenschaftler in der Erhebung unter anderem lesen:

"Wir Jungen sind die Zukunft, also kümmert euch um uns."

Ein anderer Umfrageteilnehmer wünschte sich, dass die Jungen auch mal priorisiert werden.

"Es kann nicht sein, dass wir so lange solidarisch sein mussten, während andere sich gar nicht an die Corona-Regeln halten."

Junge Befragte: Corona-Einschränkungen wirken sich positiv auf die Umwelt auf

Durchaus positiv sahen junge Menschen dagegen laut Studie den Onlineunterricht. 83 Prozent der Befragten waren mit den digitalen Kompetenzen ihrer Schule oder Uni einigermaßen zufrieden. Auch ortsunabhängig studieren und flexibel auf Materialien zugreifen zu können, sagte einigen zu. Allerdings - so die LpB in ihrer Auswertung - sei hier zu bedenken, dass wohl vor allem die 18- bis 25-Jährigen, die Studierenden und die Gymnasiasten unter den Befragten die Vorteile selbstständigen Lernens hervorgehoben hätten. Drei von vier Befragten sagten, sie wünschten sich, dass Treffen und Veranstaltungen in Zukunft wieder offline stattfinden.

Außerdem nannten die Befragten positive Veränderungen während Corona: Mehr Zeit für Schlafen, Sport und Hobbies, aber auch positive Auswirkungen auf die Umwelt. Und sie äußerten die Hoffnung, dass ein gestiegenes Bewusstsein für gewisse Themen auch über die Corona-Pandemie hinaus erhalten bleibe - etwa für die Probleme im Pflegesektor oder das Thema psychische Gesundheit.