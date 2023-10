Der Platz in Sporthallen in Baden-Württemberg wird für Sportvereine immer begrenzter. Laut Landessportbund hat sich die Situation in den vergangenen Monaten und Jahren verschärft.

In den vergangenen Jahren sind immer mehr Menschen in Sportvereine in Baden-Württemberg eingetreten. Dazu drängen laut Landessportbund in der kalten Jahreszeit immer mehr Sportarten für ihr Training in Hallen als früher. Auch weil Hallen für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt werden müssen, würden die Hallenzeiten begrenzter, hieß es.

Chance durch Kooperationen mit Schulen?

Der Landessportbund rechnet damit, dass sich die Situation in den kommenden Jahren verschärft. Dann werde es noch mehr Ganztagsschulen geben, die die Hallen auch nachmittags für Sportunterricht brauchen. Doch für Sportvereine könnte darin auch eine Chance liegen: Durch Kooperationen mit Schulen könnten sie Kinder und Jugendliche für Vereinssport begeistern, die sonst keine Berührungspunkte hätten, so die Hoffnung.

Für den Bau von mehr Sporthallen spricht sich der Landessportbund nicht aus. Es gebe genug. Viele davon müssten allerdings derzeit gleichzeitig saniert werden. Das führe zu einem Sanierungsstau. Bundesweit liegt dieser nach Angaben der staatlichen Förderbank KfW derzeit bei knapp 13 Milliarden Euro.

BW investiert Millionen Euro in Sportstätten

In Baden-Württemberg werden laut Kultusministerium im Jahr 2023 40 Millionen Euro in den Vereinssportstättenbau und 17 Millionen in den kommunalen Sportstättenbau investiert.