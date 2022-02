Landesrundfunkrat unterstützt Digitalisierungsweg des SWR

Der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg hat den eingeleiteten digitalen Umbau des Südwestrundfunks (SWR) begrüßt. Der SWR wolle mit mehr Programmangeboten im Digitalen besonders jüngere Zielgruppen unter 50 Jahre ansprechen, teilte der Sender am Freitag in Stuttgart mit. Nicola May, Vorsitzende des Landesrundfunkrats, sagte den Angaben zufolge, überall im Medienbetrieb stiegen im Rahmen der digitalen Transformation die Anforderungen an die multimediale Darstellung von Inhalten, die Anpassung an das Nutzerverhalten und die Effizienz in der Produktion. Der SWR sei mit seinen Angeboten seit 2017 "auf dem richtigen Weg". In den vergangenen fünf Jahren entstanden beispielsweise die Angebote "SWR Heimat" bei Instagram und auf SWR.de, "Leeroys Momente" in der ARD Mediathek oder "Five Souls" mit einem eigenen Youtube-Kanal und ebenfalls in der ARD Mediathek. Landessenderdirektorin Baden-Württemberg Stefanie Schneider sagte: "Wir müssen vermehrt dorthin, wo sich die Menschen mit ihren Interessen bewegen. Das ist die digitale Welt. Unsere Angebote im Radio und Fernsehen spielen weiter eine Rolle, aber wir sind allen verpflichtet, auch jüngeren Menschen."