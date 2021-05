Baden-Württembergs neue Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU), will Tempo beim Wohnungsbau machen. Unter anderem sollen Genehmigungen beschleunigt werden.

Es gehe darum, besser, günstiger und schneller zu planen, um das Thema Wohnungsbau voranzutreiben, sagte Razavi dem SWR. "Dass Singles, Familien, Ältere und Jüngere keinen Wohnraum finden, den sie sich leisten können, das ist nicht tragbar, und das ist auch nicht verantwortbar." Priorität hat deshalb für die Ministerin, ein Konzept zu entwickeln, wie mehr bezahlbarer Wohnraum in Baden-Württemberg geschaffen werden kann.

Gespräche mit Kommunen, Verbänden und Bauwirtschaft

Razavi kündigte Gespräche mit Kommunen, Verbänden und der Bauwirtschaft an. Es gehe in erster Linie um einen Dialog, um das richtige Konzept entwickeln und auf den Weg zu bringen, so die CDU-Politikerin im SWR. "Da gehören die Planungs-, die Genehmigungs- und die Baubehörden in den Kommunen und in den Landkreisen dazu."

Digitalisierung soll Schub geben

Damit es beim Wohnungsbau schneller vorangeht, setzt die CDU-Politikerin auch auf die Digitalisierung. "Für schnellere Planungen und Vergaben muss alles gut miteinander abgestimmt sein." Zu große Hoffnungen an ihre ersten hundert Tage im Amt will sie allerdings nicht wecken.

"Es wäre träumerisch zu meinen, dass wir in den ersten hundert Tagen neue Wohnungen bauen. Aber wir wollen es ja vor allem auch richtig machen."

Gemeindetag fordert vereinfachtes Bau- und Planungsrecht

Der baden-württembergische Gemeindetag begrüßte die Ankündigung der neuen Ministerin. Präsident Steffen Jäger sagte dem SWR, viele kommunalen Flächen könnten derzeit aus Artenschutzgründen oder wegen Anwohnerprotesten nicht bebaut werden. Er forderte mehr Flexibilität und ein vereinfachtes und beschleunigtes Bau- und Planungsrecht. "Die Realität ist schlicht und einfach so, dass ein Flächennutzungsplanverfahren viele Jahre dauert." Mit Blick auf den bestehenden Bedarf habe man diese Jahre aber nicht.

Auf dem Immobilienmarkt bahnt sich derweil eine Groß-Fusion an: Die Wohnkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen haben einen Zusammenschluss vereinbart. Was würde dies für Mietende bedeuten?

Private Bauherren sehen sich von Politik vernachlässigt

In der Debatte um Wohnungsmangel sehen private Immobilienunternehmen ihre Rolle nicht ausreichend gewürdigt. "Vielleicht verkennen Teile der Politik noch immer die Leistungen der Privaten für den Wohnungsbau", sagte der Geschäftsführer des Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg (BFW), Gerald Lipka, in Stuttgart.

Privatleute und Mittelständler hätten 2020 den Löwenanteil am Wohnungsneubau in Baden-Württemberg geschultert, würden im neuen Koalitionsvertrag aber kaum erwähnt.