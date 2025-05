Immer mehr Kommunen rutschen in die roten Zahlen. Städte wie Baden-Baden und Tübingen stecken schon in der Klemme. Nun will das Land doch helfen.

Die grün-schwarze Landesregierung in BW greift den finanziell gebeutelten Kommunen nun doch rasch unter die Arme. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte dem SWR nach einem Treffen mit den Kommunalen Landesverbänden am Freitag, das Land werde Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von etwa drei Milliarden Euro vorziehen, um Städten, Gemeinden und Kreisen Luft zu verschaffen. "Schnelle Hilfe ist in diesem Fall gute Hilfe", sagte Strobl. Die Regierung wolle das Geld schon im Juni auszahlen - und nicht erst im September. Die Kommunen zeigten sich erfreut über diese "Überbrückungshilfe".

Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) teilte nach dem Treffen mit: "Viele Kommunen sind in einer schwierigen finanziellen Situation. Und es stimmt, dass zusätzliche Aufgaben wie der Ausbau der Ganztagesschule vom Bund bislang nicht ausreichend finanziert wurden." Bayaz erklärte weiter, das Vorziehen von Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sei das, was "unmittelbar möglich" sei.

Zankapfel sind höhere Schulden für Kommunen

Das Vorziehen der Zahlungen von September auf Juni wird jedoch nur als Übergangslösung gesehen. Bei dem Treffen sollte dem Vernehmen nach auch über längerfristige Lösungsmöglichkeiten gesprochen werden. So dringen die Grünen darauf, dass das Innenministerium den notleidenden Kommunen höhere Schulden erlaubt. Doch Innenminister Strobl und die CDU waren bisher strikt dagegen. So hatte zuletzt das Regierungspräsidium Karlsruhe der Stadt Baden-Baden untersagt, über einen Nachtragshaushalt zusätzlich 33,7 Millionen Euro an Krediten aufzunehmen.

Schwächere Wirtschaft rechtfertigt mehr Schulden?

Von kommunaler Seite kommt dem Vernehmen nach die Forderung, dass das Land zugunsten von Städten und Gemeinden einen Nachtragshaushalt aufstellt. Das wäre insofern möglich, als die Landesregierung infolge der abgeschwächten Wirtschaftsentwicklung mehr Schulden aufnehmen dürfte. Doch im Finanzministerium wird gebremst, weil die neue schwarz-rote Bundesregierung trotz sinkender Steuereinnahmen an Sonderabschreibungen für die Wirtschaft festhalten will. Diese müsste dann auch BW mitfinanzieren.

Ton war zuletzt rauer zwischen Land und Kommunen

Bereits vor Baden-Baden hatte die Stadt Tübingen die rote Karte vom Regierungspräsidium für deren Haushalt bekommen. Auch in Karlsruhe gilt seit Anfang des Jahres eine Haushaltssperre und die Perspektive ist, wie für viele andere Kommunen, dramatisch. Der Ton zwischen Kommunen und Land wird rauer.

Zuletzt hatte der Karlsruher Oberbürgermeister und Städtetagspräsident Frank Mentrup (SPD) mit seiner Äußerung über Innenminister Strobl für einen Eklat gesorgt. Allerdings hatte sich der SPD-Politiker später dafür entschuldigt, dass er Strobl einen "Totalausfall" genannt hatte. Vor kurzem hatten sich Vertreterinnen und Vertreter von 60 Städten zu einem Protestvideo zusammengetan. Sie kritisierten mangelnde finanzielle Unterstützung vom Land.

Landkreistag hält Nachtragshaushalt des Landes für unvermeidlich

Der Präsident des Landkreistags, Joachim Walter, hatte vor dem Treffen die Erwartung geäußert, dass das Land die finanziell prekäre Lage der Kommunen entschärfe. Er begrüßte es, dass das Land bereit ist, Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vorzuziehen. Walter sagte aber auch: "Das kann ein Teil sein, wird aber sicher nicht ausreichend sein", sagte er dem SWR. Der Tübinger CDU-Landrat forderte die Landesregierung auf, einen Nachtragsetat für die Kommunen aufzustellen. "Ich denke, es ist unvermeidlich dass ein Nachtragshaushalt kommt, wenn wirklich geholfen werden soll."