Die Landesregierung will die Verkehrswende mit erneuerbaren Kraftstoffen vorantreiben und verknüpft damit Hoffnungen für die Industrie. "In diesem Bereich könnten daher zahlreiche zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch laut Mitteilung. Für den Aufbau einer globalen Versorgung mit Kraftstoffen, die aus CO2 und Wasserstoff und mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden, bedarf es vieler Anlagen wie Chemiewerke. Eine Demonstrationsanlage bei der Miro-Raffinerie in Karlsruhe solle zum Beispiel die Grundlagen liefern. Auf diese Weise könnte aus Sicht des Ministers auch ein Teil der Arbeitsplätze ausgeglichen werden, die im Zuge des Wandels im traditionellen Automobilsektor verloren gingen.