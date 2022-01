BW-Regierung will am Dienstag neue Corona-Verordnung beschließen

Die baden-württembergische Landesregierung will am Dienstag eine überarbeitete Corona-Verordnung beschließen, um sie an die Bund-Länder-Beschlüsse anzupassen.

Die aktuell in Baden-Württemberg geltende Alarmstufe II soll bis zum ersten Februar verlängert werden. Dies geht aus Informationen hervor, die dem SWR aus Regierungskreisen vorliegen. Die Alarmstufe II soll dann unabhängig von den Inzidenzen und der Zahl der Corona-Intensivpatienten gelten. Mit ihr werden zahlreiche Maßnahmen bereits umgesetzt, die jetzt von Bund und Ländern beschlossen worden sind, beispielsweise die 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie oder die Schließung von Diskotheken. Ausnahmeregelung für ungeimpfte Schüler wird verlängert Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 17 Jahren, die über keinen vollständigen Impfschutz verfügen, können auch noch im Februar am Trainings- und Übungsbetrieb ihres Sportvereins teilnehmen oder etwa Cafés, Restaurants und Kinos besuchen. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test. Diese Ausnahmeregelung war ursprünglich nur bis zum 31. Januar ausgelegt. Wie das Gesundheitsministerium dem SWR bestätigte, gilt der Schülerausweis auch im Februar als Testnachweis für Freizeit- oder Sportangebote mit 2G- oder 2G-Plus-Regelung.