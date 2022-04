Wechsel der Coronapolitik: Experten stärken Lucha den Rücken

Experten aus dem Gesundheitswesen haben sich für eine Neuausrichtung des Corona-Managements ausgesprochen. Unter anderem soll das anlasslose Testen wegfallen.

Wie geht es weiter mit den Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg? Das Gesundheitsministerium von Minister Manfred Lucha (Grüne) hat sich dazu am Freitag von Expertinnen und Experten über die aktuelle Infektionslage informieren lassen. Die Vertreterinnen und Vertreter von Unikliniken, Gesundheitsämtern und Kommunen sind dafür, nur noch anlassbezogen zu testen. Etwa, wenn eine Person Erkrankungssymptome aufweist. Weiter sinnvoll seien Tests für Menschen in bestimmten sensiblen Bereichen, etwa in Kliniken. Masken sollten in Innenräumen weiterhin getragen und Quarantäne und Absonderung verkürzt werden.

Corona-Tests "teuer und mit viel Aufwand verbunden"

Die Expertenrunde sprach sich unter anderem wegen hoher Kosten gegen das anlasslose Testen aus. Der Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Mannheim, Stefan Schäfer, sagte, die Tests verursachten zudem viel Aufwand und seien unzuverlässig. Deshalb sollte man nicht länger daran festhalten. Zudem schlugen mehrere Experten vor, die Absonderung im Infektionsfall auf Menschen mit Symptomen zu beschränken. Einhellig betonte die Expertenrunde, dass man auch nach dem Wegfall der Maskenpflicht in den meisten Bereichen am Tragen von Masken insbesondere in Innenräumen festhalten sollte.

Expertenrunde: "Quarantäne-Anordnungen bringen wenig"

In den Gesundheitsämtern im Land sind laut der Expertenrunde immer noch zu viele Mitarbeitende mit Quarantäne-Anordnungen beschäftigt, die wenig oder gar nichts brächten. Wer sich krank fühle, solle zuhause bleiben. Für alle anderen müsse die Absonderung früher als bisher enden.

Das Landesgesundheitsamt wies auf Rückgänge bei Intensivpatienten und Infektionszahlen hin. 2G und 3G abzuschaffen sei sinnvoll, weil die Impfung vor einer Omikron-Infektion nicht wirklich schütze.

Rückendeckung für BW-Gesundheitsminister Lucha

Landesgesundheitsminister Lucha sieht sich durch die Experten in seiner Haltung bestärkt. Die veränderte Lage durch die Omikron-Variante erfordere andere Maßnahmen. Lucha hatte sich bereits im Vorfeld für einen Strategiewechsel im Umgang mit dem Coronavirus ausgesprochen. So empfahl er in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der Bund solle nach den Osterferien das Ende der Pandemie und den Übergang zur endemischen Phase erklären. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) distanzierte sich allerdings vom Vorstoß Luchas. Der Brief sei nicht abgesprochen gewesen. Die SPD verlangte daraufhin Luchas Rücktritt.

SPD: Lockerung erst bei sinkenden Zahlen

"Eine passende Strategie, aber zum völlig unpassenden Zeitpunkt", kritisierte der SPD-Gesundheitsexperte Florian Wahl. "Es ist keine verantwortliche Politik, in diesen Tagen mit vielen Personalausfällen im Gesundheitswesen, mit einer sehr hohen Zahl an Infizierten und eingeschränkter Leistungsfähigkeit vieler Krankenhäuser eine sofortige Reduktion vieler Schutzmaßnahmen zu fordern", erklärte Wahl. Er verwies auf den Expertenrat der Bundesregierung, welcher ein Zurückfahren der Maßnahmen erst für sinnvoll erachtet, wenn ein stabiler Abfall der Hospitalisierung und Intensivbelegung zu verzeichnen ist. Man solle erst lockern, wenn die Zahlen sinken.

Am Sonntag fallen so gut wie alle Maßnahmen

Obwohl sich das Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg zuletzt auf einem sehr hohen Niveau befand, fallen am Wochenende so gut wie alle Corona-Maßnahmen weg. Die sogenannte Hotspot-Regelung des Bundes, die den Ländern die Möglichkeit gibt, die Maßnahmen in bestimmten Gebieten zu verlängern, wird Baden-Württemberg nicht anwenden. Grund dafür sind Zweifel der Landesregierung an der rechtlichen Haltbarkeit dieser Regelung.

Neben Kontakt-Beschränkungen und dem Warnstufensystem wird ab Sonntag auch die Maskenpflicht größtenteils der Vergangenheit angehören. Einzig im öffentlichen Personennahverkehr sowie in bestimmten Einrichtungen muss die Maske weiterhin getragen werden. Viele Unternehmen wollen dennoch an der Maskenpflicht für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festhalten. Auch könnten Supermärkte von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Kundinnen und Kunden weiter zum Tragen einer Maske verpflichten. Die Kontroversen rund um die wegfallende Maskenpflicht dürften auch bei den Beratungen zwischen Landesregierung und den Expertinnen und Experten zur Sprache kommen.