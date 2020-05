Das Thema Veranstaltungen in Corona-Zeiten sorgt zurzeit für Unstimmigkeiten in der grün-schwarzen Landesregierung. Zur Klärung der Konfliktthemen kommt am Freitag der Koalitionsausschuss zusammen.

Was ist künftig erlaubt bei privaten Feiern in Corona-Zeiten? Darüber gehen die Meinungen in der baden-württembergischen Regierung auseinander. Nun soll das grün-schwarze Krisengremium eine Lösung finden. Unstimmigkeiten bei Regelung zu privaten Feiern Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Dienstag erklärt, dass private Feiern in geschlossenen Räumen ab dem 1. Juni mit bis zu zehn Personen erlaubt sein sollen. Im Freien sollen demnach maximal 20 Personen zusammenkommen dürfen. Die CDU-Seite bestreitet aber, dass diese Details Teil eines gemeinsamen Kabinettsbeschlusses waren - sie seien nicht abgestimmt worden. Die CDU hält die geplante Regelung für private Feste für nicht praktikabel. Großveranstaltungen bis zu 100 Personen ab 1. Juni Zudem ist noch unklar, ob es zum 1. Juli und zum 1. August weitere Lockerungen für Großveranstaltungen geben wird. Geplant ist bislang, dass ab dem 1. Juni öffentliche Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen für weniger als 100 Personen erlaubt sind. Voraussetzung dafür ist, dass die Hygiene- und Abstandsvorgaben wegen des Coronavirus eingehalten werden. Corona-Verordnung soll verständlicher werden Die CDU will zudem, dass die Corona-Verordnungen verständlicher für die Bürger werden und die Systematik der Verordnungen geändert wird. Das hat die CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2021, Susanne Eisenmann, gefordert. Grünen-Politiker haben sich dazu noch nicht geäußert.