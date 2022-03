BW-Landesregierung spendet medizinische Schutzausrüstung für Kliniken in Ukraine

Das baden-württembergische Sozialministerium und die Uni-Klinik Freiburg unterstützen die Freiburger Partnerstadt Lemberg (Lviv) in der Westukraine mit medizinischen Hilfsgütern, Medikamenten, persönlicher Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten. Das hat die Ministerialdirektorin im Sozialministerium, Leonie Dirks, mitgeteilt. Die Spende soll den Krankenhausbedarf von vier bis sechs Wochen und die intensivmedizinische Behandlung und Betreuung von Verwundeten in den dortigen Krankenhäusern abdecken. Geliefert werden in die Ukraine unter anderem Handschuhe, Tupfer, Kanülen, OP-Masken, Schutzkittel und ‑brillen sowie Beatmungsgeräte im Wert von knapp 2,6 Millionen Euro aus den Lagerbeständen des Landes. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) dankte der Landesregierung: "Es tut gut zu sehen, dass in schwierigen Zeiten alle zusammenstehen. Freiburgs Partnerstadt Lviv braucht jetzt dringend unsere Hilfe." Die Güter werden voraussichtlich noch am Dienstag auf die Reise gehen, die Organisation und Finanzierung des Transports werden von der Stadt Freiburg übernommen.