Wegen Corona: Landesregierung tagt virtuell - Pressekonferenz im Stream Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren tagt das Kabinett der baden-württembergischen Landesregierung am Dienstag per Telefon oder Videoschalte. Die anschließende Pressekonferenz sehen Sie hier im Live-Stream.

Das neuartige Coronavirus breitet sich auch in Baden-Württemberg weiter aus. Aktuell sind laut Sozialministerium 1.105 Menschen im Land an Covid-19 erkrankt. Baden-Württemberg ist neben Nordrhein-Westfalen und Bayern das am stärksten von der Ausbreitung des Virus betroffene Bundesland. Wie soll es nun weitergehen? Das möchte die Landesregierung nach ihrer Kabinettssitzung am Dienstag bei ihrer wöchentlichen Regierungspressekonferenz mitteilen.

Kabinettssitzung am Dienstag nur "virtuell"

Das Kabinett kommt diese Woche wegen der Coronavirus-Pandemie allerdings nur in virtueller Form zusammen. Die Minister werden sich nicht persönlich begegnen, sondern sich per Telefon oder Videokonferenz zusammenschalten, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, wie es am Montag aus dem Staatsministerium hieß. Auch inhaltlich dürfte es bei der Sitzung vor allem um das Virus und seine Eindämmung gehen. Im Anschluss an die Sitzung will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ab 12 Uhr per Livestream den Fragen der Journalisten stellen.

Hier können Sie die aktuellen Maßnahmen gegen das Coronavirus in Baden-Württemberg im Live-Blog verfolgen: