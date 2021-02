Die baden-württembergische Landesregierung hat ihre Corona-Verordnung für die Öffnung von Gartenmärkten und Friseuren am kommenden Montag aktualisiert. Dabei sollen strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Ab dem 1. März können zahlreiche Friseurgeschäfte, Blumenläden und Gartenmärkte in Baden-Württemberg nach einer wochenlangen Schließung in der Pandemie wieder mit Kundschaft rechnen. Das beschloss die Landesregierung in ihrer Kabinettsitzung am vergangenen Dienstag. Die geänderte Corona-Verordnung wurde in der Nacht auf Samstag veröffentlicht, wie ein Sprecher der baden-württembergischen Landesregierung mitteilte.

Nicht alle Dienstleistungen sind erlaubt

Für den Friseurbesuch ist eine Anmeldung vorgeschrieben. Außerdem sollen keine Bartrasuren gemacht werden, heißt es, da diese nur ohne das Tragen einer medizinischen Maske möglich sei. Erlaubt seien hingegen das Haarewaschen, Schneiden, Färben und Föhnen.

Einkaufen im Ladengeschäft mit großzügigem Mindestabstand

Blumenläden, Baumschulen und Gartenmärkte dürfen künftig wieder Pflanzen und Zubehör für den Gartenbau verkaufen. Warenbereiche müssen allerdings abgetrennt werden laut Verordnung. Wenn der erlaubte Warenanteil eines Ladens mindestens 60 Prozent beträgt, dürfen demnach auch Mischsortimente angeboten werden. Beschränkt wird jedoch die Anzahl der Kunden pro Verkaufsfläche.

Mit Mindesabstand dürfen Kunden Schnittblumen in einer Gärtnerei ab dem 1. März in Baden-Württemberg wieder kaufen (Archiv). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

In Läden mit bis zu 800 Quadratmetern darf sich demnach nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten. Hat ein Geschäft mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, darf sich ab dem 801. Quadratmeter Fläche nur noch ein Kunde pro 20 Quadratmeter Fläche aufhalten, heißt es in der Verordnung. Ein Unterschied zwischen Außen- und Innenbereich der Geschäfte wird nicht gemacht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bei der Öffnung von Gartenmärkten zunächst von einer Öffnung der Außenbereiche gesprochen, weil dort die Gefahr einer Ansteckung deutlich niedriger sei.