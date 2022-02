Landesregierung fördert Entwicklungsprojekte in ländlichen Gegenden

Die Landesregierung von Baden-Württemberg fördert in diesem Jahr knapp 1.800 Entwicklungsprojekte im ländlichen Raum. Unter anderem würden viele Wohnungen auf dem Land geschaffen, so Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) bei der Vorstellung des Programms. Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) sollen vor allem Projekte gefördert werden, um Baulücken in Dörfern zu schließen, Altbauten zu sanieren, Wohnraum zu schaffen oder auch Arztpraxen in die Orte zurückzubringen. Gewerbebetriebe sollen dagegen an die Ortsränder verlegt werden. Dafür stellt die Landesregierung in diesem Jahr 108 Millionen Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld soll das Neunfache an Investitionen angestoßen werden, so das Landwirtschaftsministerium.