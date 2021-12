Landesregierung will Strategie für mehr Sicherheit im Netz beschließen

per Mail teilen

Am Dienstag findet die letzte Kabinettssitzung der Landesregierung vor Weihnachten statt. Auf der Tagesordnung steht neben der Corona-Pandemie der bessere Schutz vor Attacken im Internet.

Thema in der Ministerrunde wird die sogenannte Cybersicherheitsstrategie sein. Das Landesinnenministerium hat dazu ein Konzept erarbeitet, das das grün-schwarze Kabinett am Vormittag verabschieden will.

"Cybersicherheitsagentur" geht an den Start

Menschen, Staat, Wirtschaft und Wissenschaft müssten die Chancen der Digitalisierung ohne Gefährdungen durch Cyberangriffe nutzen können, heißt es in der Kabinettsvorlage, die dem SWR vorliegt. Die "Cybersicherheitsagentur" Baden-Württemberg soll staatliche und kommunale Stellen künftig bei der Absicherung ihrer Netzinfrastruktur unterstützen, um Verwaltungsrechner besser vor Cyber-Attacken zu schützen.

Agentur soll Lagebilder zur Gefährdung abliefern

Mindestens 50 Mal pro Jahr soll die Agentur ein Lagebild für die Strafverfolgungsbehörden erstellen. Die Sicherheitsbehörden sollen auch dafür personell wie technisch gestärkt werden. Laut Beschlussvorlage ist geplant, das Thema Cybersicherheit ebenso in die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften aufzunehmen. Ziel sei es, Schülern frühzeitig digitale Kompetenzen zu vermitteln und auf die Sicherheitsrisiken im Netz hinzuweisen.

Angesichts der nahenden Feiertage hatte das baden-württembergische Innenministerium zuletzt vor einem erhöhten Risiko von Cyberattacken über Weihnachten gewarnt:

Omikron-Variante Thema vor Bund-Länder-Treffen am Nachmittag

In der letzten Kabinettssitzung vor den Feiertagen wird es auch wieder um die Eindämmung der Corona-Pandemie gehen und um den möglichen Umgang mit der Omikron-Variante. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) wollen die Öffentlichkeit am Mittag informieren. Anschließend beraten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Olaf Scholz (SPD) in einer gemeinsamen Konferenz über verschärfte Corona-Beschränkungen.