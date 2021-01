per Mail teilen

FFP2-Maskenpflicht, mehr Homeoffice oder Grenzkontrollen - der Lockdown könnte nochmals verlängert und auch verschärfte werden. Über die Maßnahmen beraten Bund und Länder, Kretschmann hält sie wohl für nötig.

Vor den Beratungen von Bund und Ländern per Videokonferenz am Dienstag über die weiteren Maßnahmen in der Corona-Krise zeichnet sich eine Verschärfung der Lockdown-Beschränkungen ab. Auch Baden-Württemberg spricht sich nach Angaben eines Regierungssprechers dafür aus.

Im Gespräch ist eine Verlängerung des Lockdowns um zwei Wochen bis Mitte Februar. "Da gehen wir mit", sagte ein Regierungssprecher. Zugleich müssten die Maßnahmen verschärft werden, um die Infektionszahlen schneller zu senken. Alle Experten gingen davon aus, dass die neu aufgetretenen, aggressiveren Virusvarianten aus Großbritannien und Südafrika sich auch in Deutschland ausbreiten werden. Nur wenn man die Inzidenzen jetzt rasch weiter senken könne, sei man in der Lage, die Virusmutationen in den Griff zu bekommen, erklärte der Sprecher. Neben einer Verlängerung soll unter anderem über mehr Homeoffice, eine FFP2-Maskenpflicht und eine deutschlandweite nächtliche Ausgangssperre beraten werden.

Nächtliche Ausgangssperre in BW bewährt

Gerade die nächtliche Ausgangssperre habe sich in Baden-Württemberg bereits bewährt und dazu beigetragen, die 7-Tages-Inzidenzen zu verringern, so der Sprecher weiter. Eine entsprechende Verordnung gilt in Baden-Württemberg bereits seit Mitte Dezember. Beim Homeoffice gebe es aber noch deutlich Luft nach oben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werde sich in der Video-Konferenz vor allem dafür einsetzen, dass mehr Arbeitnehmer ins Homeoffice wechseln. Appelle reichen laut Regierungssprecher nicht mehr.

Er ging davon aus, dass sich Bund und Länder auf eine verschärfte Regelung einigen werden. "Die Bereitschaft, da weit zu gehen, ist groß", sagte er. Es sei zum Beispiel denkbar, dass die Arbeitgeber begründen müssten, warum sie bestimmte Arbeitnehmer nicht ins Homeoffice schicken können. Auch eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen ist nach den Worten des Sprechers sinnvoll und würde von Kretschmann befürwortet. Wichtig sei aber eine sozial funktionierende Lösung. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte vergangene Woche eine solche Maskenpflicht ins Gespräch gebracht. In Bayern ist sie bereits in Kraft getreten.

Grenzkontrollen als Schutz vor Virusvarianten?

Zudem wolle Kretschmann mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch vor der Konferenz über den Umgang mit dem Grenzverkehr sprechen. Hintergrund sei, dass sich die Virusmutationen etwa in Österreich und Frankreich bereits stärker ausbreite. Söder hatte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, er wünsche sich eine einheitliche europäische Strategie in der Corona-Bekämpfung. "Sollte dies weiter nicht gelingen, wären Grenzkontrollen sinnvoll." Das habe schon im Frühjahr effektiv geholfen.

Wie einig sich die baden-württembergische Landesregierung beim Thema Lockdown-Verschärfung ist, scheint dagegen durchaus fraglich zu sein. Denn die Landeskultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin bei der kommenden Landtagswahl, Susanne Eisenmann, hat sich gegen eine Verschärfung des Lockdowns ausgesprochen. Man müsse den Maßnahmen erst die Chance geben, zu wirken, so Eisenmann. Bereits bei der Frage, ob Grundschulen weiter geschlossen werden sollten, waren sich Eisenmann und Kretschmann uneinig. Dabei konnte sich letztlich Kretschmann durchsetzen.