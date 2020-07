Besonders gefährdete Personengruppen sollen künftig auch ohne Corona-Symptome regelmäßig getestet werden. Flächendeckende Corona-Tests für alle - wie in Bayern - soll es aber nicht geben.

Die erweiterte Corona-Teststrategie der grün-schwarzen Landesregierung sieht vor, dass die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeheimen künftig regelmäßig stichprobenartig getestet werden. Wer als Patient stationär in einer Klinik aufgenommen wird, soll immer auf das Corona-Virus getestet werden - ebenso Bewohner, die neu in Pflegeheime kommen.

Reihentests in allen Schlachthöfen

Reihentests soll es auch in Schlachthöfen in Baden-Württemberg geben. Leiharbeiter, die in einem Betrieb neu anfangen, sollen künftig auch ohne Symptome getestet werden. Außerdem ist ein einmaliger Corona-Test für alle Mitarbeiter in allen Schlachthöfen des Landes geplant.

BW-Sozialminister will Bedingungen in der Fleischindustrie verbessern Billigfleisch und faire Löhne in der Fleischindustrie waren am Freitag Thema für den baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha (Grüne).

Streit um regelmäßige Tests für Lehrer

Auf eine regelmäßige Testung von Erziehern und Lehrern konnte sich die grün-schwarze Landesregierung bislang nicht einigen. Darüber soll es an diesem Donnerstag weitere Gespräche geben. Gesundheitsminister Lucha sieht auch für diese Berufsgruppen Tests nach einem Stichproben-System vor. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) fordert hingegen regelmäßige Testangebote für alle pädagogischen und nicht-pädagogischen Beschäftigten in Schulen und Kindertagesstätten. Sie halte die Forderung von Lehrern und Erziehern für "richtig", sagte sie gegenüber dem SWR.

Verdi kritisiert Teststrategie

Auch die Gewerkschaft Verdi fordert regelmäßige Tests für Beschäftigte in der pädagogischen Arbeit. "Bereits am zweiten Tag der kompletten Wiedereröffnung von Kitas und Grundschulen erfahren die dort Beschäftigten, mal wieder aus der Presse, was sie der Landesregierung offensichtlich wert sind. Sehr wenig. Denn Geld für zusätzliche Testungen in diesen beiden hochsensiblen Bereichen ist nicht vorgesehen", so die stellvertretende Landesbezirksleiterin Hanna Binder. Die Gewerkschaft fordert deshalb, dass alle Beschäftigten in den Bereichen der pädagogischen Arbeit (bei denen der Mindestabstand nicht gewahrt werden kann) die Möglichkeit haben sollen, sich regelmäßig testen zu lassen.

Keine flächendeckenden Corona-Tests in Baden-Württemberg Einige Virologen fordern regelmäßige und flächendeckende Corona-Tests, um Ausbrüche früh zu erkennen. Aber kostenlose Corona-Tests für alle wie in Bayern wird es in Baden-Württemberg nicht geben. Stattdessen soll gezielt getestet werden.

Baden-Württemberg testet nur anlassbezogen

Das Land investiert insgesamt 60 Millionen Euro in seine erweiterte Corona-Test-Strategie. Flächendeckende Tests für alle, wie in Bayern, soll es nicht geben. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, das sei angesichts der niedrigen Infektionsrate im Land derzeit nicht zielführend. Ähnlich äußerte sich Gesundheitsminister Lucha (Grüne): "Eine prophylaktische flächendeckende Testung ist nicht automatisch erfolgsversprechend." Baden-Württemberg halte am Grundprinzip der Anlassbezogenheit bei den Tests fest.

"Alles andere ist Fischen im Trüben mit einer Halbwertszeit von zwei Tagen. Dann ist die Aussage (eines Tests) schon wieder nichts wert." Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne)

Bayern hatte angekündigt, als erstes Bundesland Corona-Tests für alle einzuführen - auch für Menschen ohne Symptome und ohne besonders hohes Infektionsrisiko. Dafür trägt das Land die Kosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden.