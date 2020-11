Die Infektionszahlen nehmen weiter zu, die Gesundheitsämter kommen vielerorts kaum noch hinterher. Das Sozialministerium ruft die Bürger zur Unterstützung auf. Helfen könnten sogenannte Kontakt-Tagebücher.

Die baden-württembergischen Gesundheitsämter stoßen bei der Kontaktverfolgung in der Corona-Pandemie immer häufiger an ihre Grenzen. Am Mittwoch schlug auch das landesweit größte Gesundheitsamt in Karlsruhe Alarm. Die Frauen und Männer arbeiteten "bis zum Anschlag und darüber hinaus", um die Kontakte von Infizierten herauszufinden, sagte Leiter Peter Friebel am Mittwoch. Inzwischen hat die Bundeswehr ihre Hilfe auf 16 Soldaten aufgestockt, 20 Mitarbeiter kommen aus der Stadtverwaltung, 40 sind neu eingestellt worden.

Insgesamt bemühen sich im größten Gesundheitsamt Baden-Württembergs mehr als 150 Kräfte im so genannten Containment um die Eindämmung der Pandemie. Ein weiteres Problem seien die begrenzten Kapazitäten der Testlabore. Es komme in einzelnen Fällen vor, dass es vier Tage oder länger dauere, bis ein Ergebnis vorliege.

Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter hätten in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Überstunden aufgebaut, viele seien am Rande der Überlastung, sagte eine Sprecherin des baden-württembergischen Städtetags. "Wir müssen dringend mit dem Land eine Lösung für die nächsten Monate entwickeln, wie wir angesichts stetig steigender Fallzahlen zu einer Entlastung des Stammpersonals kommen und die Arbeitsfähigkeit absichern können."

Ministerium: Kontakte merken und Corona-Warn-App nutzen

Das baden-württembergische Sozialministerium appellierte am Mittwoch an die Bevölkerung, sich ihre Kontakte zu merken, um diese bei einer Infektion mit dem Coronavirus besser nachverfolgen zu können. Ein Sprecher sagte, es sei sicherlich sinnvoll, seine Kontakte im Gedächtnis zu behalten und diese bei einem positiven Testergebnis sofort zu informieren. Das könne die Arbeit der Gesundheitsämter gegebenenfalls vereinfachen. "Allerdings sollten die Menschen in der derzeitigen Situation ohnehin Kontakte so weit wie möglich reduzieren, sodass hier überhaupt keine große Namensliste zusammenkommen sollte."

Das Sozialministerium empfahl erneut die Nutzung der Corona-Warn-App. Sie sei kein Allheilmittel, nur einer von vielen Bausteinen der Pandemie-Bekämpfung, hieß es. "Bis es einen Impfstoff gibt, hilft uns die App dabei, Infektionsketten zu ermitteln und frühzeitig zu unterbrechen. Hierfür ist die Corona-Warn-App ein wirksames und einfach zu bedienendes Tool."

Kontakt-Tagebuch als Hilfsmittel

Der Virologe Christian Drosten empfiehlt bereits seit einer Weile sogenannte Kontakt-Tagebücher, um die Nachverfolgung von Infektionsketten zu erleichtern. Nicht jeder sei bereit, die Corona-App zu nutzen. Es sei aber sinnvoll, sich jeweils abends seine Kontakte zu notieren. Unter anderem das Robert-Koch-Institut bietet eine mehrsprachige Vorlage für ein solches Kontakt-Tagebuch an.

Polizeifreiwillige sollen Gesundheitsämter unterstützen

Neben Bundeswehrsoldaten könnten den baden-württembergischen Gesundheitsämtern bald auch Mitglieder des Freiwilligen Polizeidienstes zur Hilfe kommen. Das Innenministerium hatte vergangene Woche bei den Dienststellen angefragt, ob unter den Ehrenämtlern Interesse an einer Bürotätigkeit in den Gesundheitsämtern besteht. Bei 200 Mitgliedern sei das der Fall gewesen. Laut Innenministerium gibt es im Land insgesamt knapp 600 Polizeifreiwillige. Nun muss der Einsatz noch vom Corona-Lenkungskreis der Landesregierung beschlossen werden, hieß es aus dem Staatsministerium.

Der freiwillige Polizeidienst in Baden-Württemberg Die Ehrenämtler springen normalerweise immer dann ein, wenn es personell eng wird bei den Dienststellen im Land: Sie helfen bei Veranstaltungen aus, regeln den Verkehr bei Volksfesten, sichern Polizeigebäude oder verteilen Präventions-Flyer. Für den Laien sieht der freiwillige Polizeidienstler aus wie ein ganz normaler Polizist. Die Ehrenamtlichen sind zwar keine Beamten und nur eingeschränkt ausgebildet, tragen aber Dienstwaffe und Uniform. Die Grundausbildung für die Polizeifreiwilligen umfasst 84 Stunden, die Fortbildung jährlich 18 Stunden. Gefahren sollen in ihren Einsätzen vermieden werden.

Immer mehr Intensivbehandlungen

Von 3.010 verfügbaren Intensivbetten im Land waren am Mittwoch 739 frei. Die Notfallreserve der innerhalb von sieben Tagen verfügbaren Intensivbetten beträgt nach Angaben des sogenannten Intensivregisters 1.667 Betten. Die Zahl der Corona-Patienten stieg weiter. So waren am Mittwoch 272 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in Intensivbehandlung, 145 davon mussten beatmet werden. Am Mittwoch der vorigen Woche waren es 170 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen im Land, zwei Wochen zuvor 97.