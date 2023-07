Mit einem Ausbau der Lade-Infrastruktur will die baden-württembergische Landesregierung die Verkehrswende voranbringen. Ziel sei es, dass mehr Menschen als bisher E-Autos kaufen.

Baden-Württemberg will mit einer weiteren Initiative die Elektromobilität im Land fördern. Im Fokus steht dabei eine bessere Lade-Infrastruktur. Ein entsprechendes Konzept haben der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf der Landespressekonferenz in Stuttgart vorgestellt.

Im Hinblick auf die Klimaschutzziele müsse die Umstellung der Fahrzeugflotten deutlich an Fahrt aufnehmen, kritisierte der Verkehrsminister. Die Landesregierung wolle mit der Initiative Anreize schaffen. "Wir wissen, was zu tun ist, um die Klimaschutzziele zu schaffen. Leider bleibt die Umstellung der Fahrzeugflotten noch deutlich hinter der Klimaschutz-Notwendigkeit zurück", so Hermann.

"Unseren Hochrechnungen zufolge werden ohne Unterstützung bis 2030 Jahr für Jahr zu wenige E-Fahrzeuge angeschafft werden."

Vom Neukauf eines Verbrennerfahrzeugs riet Hermann ab: "Es ist wichtig, dass sich die Menschen beim Neukauf für Elektro entscheiden und nicht auf alte Technik setzen." Bis 2030 müsse die Zahl der Elektrofahrzeuge in Baden-Württemberg um das Vierzehnfache gesteigert werden. Und dafür will die Landesregierung in den nächsten drei Jahren die Ladeinfrastruktur schaffen. 170 Millionen Euro investiert das Land vor allem in den Ausbau des Schnelladenetzes, zum Beispiel in Quartieren.

Mehr Ladestationen als Anreiz für Kauf von E-Autos

Mit dem Förderprogramm soll nicht nur der Bau von Schnell-Ladeparks in Städten gefördert werden, sondern auch Lade-Infrastruktur für schwere Lkw aufgebaut werden. Die Ladestationen sollen zudem gut erreichbar sein. Darüber hinaus will das Land den Umstieg auf Elektrofahrzeuge auch in der eigenen Fahrzeugflotte, also etwa bei der Polizei, vorantreiben.

Hermann sieht dabei auch die Automobilwirtschaft, Unternehmen sowie Wohneigentümer in der Pflicht zu investieren. Es sei nicht Aufgabe des Staates, überall Ladesäulen zu bauen, aber der Staat müsse dafür sorgen, dass die Transformation gelinge.

Baden-Württemberg plant, bis 2040 klimaneutral zu werden. Bis zum Jahr 2030 sollen zudem die Emissionen um 50 Prozent reduziert werden.