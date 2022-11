BW: Neues Gesetz für schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien

per Mail teilen

Baden-Württemberg will einen schnelleren Ausbau von Windkraft und Photovoltaikanlagen. Das soll mit dem neuen Landesplanungsgesetz möglich werden. Kritik kommt aus der Opposition.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat ein neues Landesplanungsgesetz verabschiedet. Dieses soll den Ausbau von erneuerbaren Energien im Land schneller und leichter möglich machen. Insbesondere für Windkraft und Photovoltaikanlagen sollen in Zukunft mehr freie Flächen aktiviert werden. Das Gesetz vereinheitlicht und verkürzt Fristen für Stellungnahmen im Bauprozess, was zu einer schnelleren Planung führen soll.

Opposition spricht von "Mogelpackung"

Baden-Württembergs Landesentwicklungsministerin Nicole Razavi (CDU) sprach von einer "neuen Weiche" für erneuerbare Energien im Land. Ob allerdings in nicht bebauten Gebieten Platz für erneuerbare Energien vorhanden ist, müsse vor Ort abgewogen werden. Die Entscheidung ob und wo gebaut wird bleibe in den Händen der Regionalverbände, so Razavi.

Kritik kommt aus Reihen der FDP. Der Abgeordnete Erik Schweickert bezeichnete das Gesetz als "Mogelpackung". Er kritisierte, dass durch die neuen Regelungen bei den Regionalverbänden zahlreiche Ressourcen gebunden würden. Auch der SPD-Abgeordnete Jonas Hoffmann kritisierte das Gesetz. Seiner Ansicht nach seien zu viele Punkte aus der vorherigen Expertenrunde zu diesem Thema nicht berücksichtigt worden.

SPD stimmt mit Regierungsfraktionen

Bei der Abstimmung im Landtag stimmte die oppositionelle SPD letztlich mit den Regierungsfraktionen von Grünen und CDU für das neue Gesetz. Die anderen Oppositionsfraktionen von FDP und AfD stimmten gegen das Vorhaben.