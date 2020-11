Die AfD will nach einigem Hin und Her einen Landesparteitag am 12. und 13. Dezember in der Messe Stuttgart abhalten. Bei diesem soll es allerdings nicht um das Programm für die Landtagswahl im März gehen, sondern um die Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl im kommenden Herbst. Denn eine Kandidatenaufstellung sei nach jetziger Rechtslage nur im Rahmen einer Präsenzveranstaltung möglich, heißt es in einem Schreiben an die AfD-Mitglieder, das dem SWR vorliegt. Wenn die AfD es nicht schaffe, in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl anzutreten, sei das "eine Katastrophe für die Gesamtpartei". Der Antritt bei der Landtagswahl sei dagegen auch mit einem Programm möglich, das etwa bei einem Online-Parteitag verabschiedet werden würde. Eigentlich wollte die AfD schon längst die beiden Parteitage abhalten. Es gab aber Probleme, eine passende Halle zu finden.