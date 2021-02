Betrugsversuche mit falschen Paketbenachrichtigungen, die sich in Baden-Württemberg häufen, beschäftigen aktuell die Polizei. Es seien bislang rund 60 Fälle bei der Polizei im Land gemeldet worden, teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) am Freitag mit. Bei der Betrugsmasche erhalten Betroffene demnach eine SMS auf ihr Smartphone, das die Verfolgung eines Pakets ankündigt. Wer auf den Link in der Nachricht klicke, bei dem werde eine Schadsoftware nachgeladen, die dann über den Tag verteilt Hunderte Nachrichten mit demselben Inhalt verschicken würde, so die Polizei. Finanzieller Schaden sei dadurch bislang nicht entstanden.