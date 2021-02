per Mail teilen

Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg warnt vor falschen Stellenanzeigen. Betrüger locken demnach im Internet mit vermeintlichen Traumjobs. Die Aufgabe: Warensendungen entgegennehmen und anschließend an eine andere Adresse weiterschicken. Je mehr Pakete man weiterleitet, desto mehr Geld winkt. Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist eine reine Abzockermasche, wie das LKA am Freitag mitteilte. Denn die Waren, die man weiterleiten soll, haben Kriminelle vorher mit einem gefälschten Kundenkonto bestellt. Die Firmen fordern das Geld daher anschließend von der Person, die denkt, sie sei eigentlich für das Weiterleiten der Waren angestellt worden. Nach Angaben des LKA ist es schwierig, die falschen Stellenanzeigen zu erkennen, da die Täter diese auf gängigen Internetportalen schalteten. Anschließend verschickten sie seriös wirkende Arbeitsverträge, fragten unter anderem nach der Sozialversicherungsnummer, den Daten zur Krankenkasse und der Kontoverbindung.