Kampf gegen die Pandemie Landesimpfgipfel will Impfstoff-Verteilung Schub geben

Irgendwann soll es richtig viel Impfstoff geben. Darauf will sich Baden-Württemberg vorbereiten, damit dann alles gut organisiert ist und gerecht verteilt wird. Hausärzte sollen dann impfen, die Impfzentren weiterhin und auch Betriebsärzte. Denn es gilt das Versprechen der Poltik einzuhalten: Dass sich bis Herbst jeder impfen lassen kann, der das will. Wie das dann im Land laufen soll, wurde beim Impfgipfel am Freitag besprochen