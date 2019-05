Die Verhandlungen über den Landesetat sind dieses Jahr besonders strittig. Nun hat Baden-Württembergs Finanzministerin Sitzmann genau beziffert, wie groß das Loch zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist.

Die grün-schwarzen Ministerien haben für den anstehenden Landeshaushalt finanzielle Wünsche von mehr als fünf Milliarden Euro angemeldet. Zur Verfügung stehen aber nur rund 300 Millionen Euro für dauerhafte Mehrausgaben. Das geht aus einem Schreiben von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) hervor, das der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vorliegt. Zuerst hatte die "Badische Zeitung" (Donnerstag) darüber berichtet.

"Die Diskrepanz zwischen den finanziellen Wünschen der Ressorts und dem finanziell Darstellbaren ist damit offensichtlich" Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne)

In dem Schreiben fordert Sitzmann die Ministerien auf, ihre Wünsche zu reduzieren und nach Prioritäten zu sortieren: "Da die Einhaltung der Schuldenbremse keinen Spielraum zulässt, bitte ich Sie um ihre aktive Mitwirkung". Die Schuldenbremse besagt, dass die Länder von 2020 an grundsätzlich keine neuen Schulden mehr machen dürfen.

Es geht um den Haushalt des Landes für die Jahre 2020 und 2021. Die jüngste Steuerschätzung hatte ergeben, dass die Einnahmen des Landes für die beiden Jahre jeweils um rund 600 Millionen Euro niedriger sind als zuletzt erwartet worden war. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mahnte wiederholt zur Ausgabendisziplin. Er rechnet mit heftigen Auseinandersetzungen ums Geld in seiner Regierung, die in den vergangenen Monaten einige Krisen erlebt hat.

Innenministerium muss am meisten sparen

Sitzmann konkretisierte in ihrem Schreiben auch Einsparziele für die Ressorts. Die höchste Summe muss mit rund 86 Millionen Euro in 2020/2021 das Innenministerium erbringen, gefolgt vom Wissenschaftsministerium mit rund 58 Millionen Euro und dem Kultusministerium mit rund 52 Millionen Euro. Insgesamt sollen die Ministerien rund 350 Millionen Euro dauerhaft einsparen. Das Haushaltsvolumen des Landes - also die Einnahmen auf der einen und die Ausgaben auf der anderen Seite - beträgt im laufenden Jahr rund 53,5 Milliarden Euro. Ende 2019 ist Baden-Württemberg noch mit rund 45,1 Milliarden Euro am Kreditmarkt verschuldet.