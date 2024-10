per Mail teilen

Nach mehr als 160 Tagen endete am Sonntagabend die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg). Zum Abschluss gibt es ein großes Feuerwerk. Die Veranstalter bezeichnen die Schau als Erfolg: Statt der erwarteten 600.000 Besucherinnen und Besucher kam nämlich fast eine Million Menschen. Auch am letzten Tag waren mehrere tausend auf dem Gelände unterwegs.