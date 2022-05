Forderung nach zwei Jahren Bleiberecht für alle Geflüchteten aus der Ukraine

Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und Pro Asyl wollen ein bundesweites zweijähriges Aufenthaltsrecht für alle aus der Ukraine Geflüchteten. Die beiden Organisationen forderten in Stuttgart einen sofortigen Stopp der Diskriminierung von Menschen aus Drittstaaten und Staatenlosen, die aus der Ukraine geflohen sind. Ukrainer bekämen demnach in Deutschland unbürokratischen Zugang zu Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnis und Sozialleistungen. Doch andere Kriegsflüchtlinge, die in der Ukraine gelebt, studiert oder gearbeitet haben - womöglich ihr ganzes Leben lang - würden größtenteils schlechter gestellt. Dabei seien sie vor dem gleichen Krieg, vor der gleichen Gewalt geflohen, so die beiden Organisationen.