Der Landeselternbeirat in Baden-Württemberg hat sich für verkürzte Sommerferien ausgesprochen. Er stellt sich damit gegen die Position der baden-württembergischen Kultusministerin Eisenmann und der GEW.

Daran, ob die Sommerferien in Baden-Württemberg verkürzt werden sollen, scheiden sich momentan die Geister. So lehnen etwa Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verkürzte Sommerferien vehement ab. Eisenmann wies auf die Tourismusindustrie hin, die dringend auf Urlaubsgäste angewiesen sei. "Ein solcher Schritt würde auch vor dem Hintergrund zahlreicher privater Pläne von Familien und Lehrkräften viele Diskussionen und Unruhe auslösen und letztlich mehr Probleme schaffen als lösen", teilte die Ministerin am Freitag mit.

Die GEW argumentierte unter anderem, eine Verkürzung der Sommerferien schaffe neue Probleme. Die Schulen hätten "jetzt bereits genug damit zu tun, die vielen offenen Fragen angesichts der Coronakrise so gut wie möglich zu lösen".

Landeselternbeirat vermisst öffentliche Diskussion

Der Landeselternbeiratsvorsitzende, Carsten Rees, widerspricht. Er spricht sich für eine Verkürzung der Sommerferien aus und kritisiert, dass dem Tourismus so viel Gewicht eingeräumt wurde. Außerdem fühlt er sich von der Politik übergangen: "Wir sind etwas sauer darüber, dass keine große öffentliche Diskussion geführt wird und dass zum Schutz der Tourismusindustrie gleich 'Nein' gesagt wird", sagte Rees am Montag im SWR.

Dauer 2:17 min Landeselternbeirat für Verkürzung der Sommerferien wegen Corona Der Landeselternbeirat in Baden-Württemberg hat sich für verkürzte Sommerferien ausgesprochen. Er stellt sich damit gegen die Position der baden-württembergischen Kultusministerin Eisenmann und der GEW.

Auf die Bedürfnisse der Schüler zu geschnitten

Rees plädiert für flexibel gestaltbare Sommerschulkurse, die zum Beispiel in den ersten zwei Wochen der Ferien stattfinden könnten. Diese müssten dann die Mindestkriterien erfüllen, sowie kostenlos und flächendeckend - auch im ländlichen Raum - verfügbar sein, so Rees weiter. Die Kurse könnten dann auf die Bedürfnisse der Schüler zugeschnitten sein: "Hakt es bei einem Schüler in Mathe, müsste er dann zum Beispiel einen Sommerkurs in Mathe besuchen." Dadurch hätte man laut Rees die Möglichkeit, sowohl das pädagogische Personal als auch die Räumlichkeiten besser zu planen.

"Es ist nicht alles so prickelnd, wie es manchmal dargestellt wird." Carsten Rees, Landeselternbeiratsvorsitzender Baden-Württemberg

Man dürfe in der Politik jetzt nicht so tun, "als würden alle Eltern jetzt gleich in den Sommerferien in den Urlaub fahren wollen". Es gebe auch viele Eltern, die sich so einen Urlaub wegen Kurzarbeit gar nicht mehr leisten können oder ihre Urlaubstage bereits nehmen mussten: "Es ist nicht alles so prickelnd, wie es manchmal dargestellt wird", so Rees. Er sieht den Fehler in der mangelnden Kommunikation: "Wenn man miteinander intensiv gesprochen hätte, wären vielleicht noch ein paar mehr gute Ideen für alles Mögliche entstanden."