Elternbeirat fordert: Kinder nicht wieder "in Haft" nehmen

Der Landeselternbeirat kann die erneute Diskussion über eine Maskenpflicht an Schulen oder Wechselunterricht nicht nachvollziehen - obwohl sich die Delta-Variante des Coronavirus schnell verbreitet.

Der Vorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg, Michael Mittelstaedt, kritisierte das Vorgehen der Landesregierung gegenüber der Deutschen Presseagentur. Es sei überhaupt nicht nachvollziehbar, warum jetzt schon wieder darüber nachgedacht werde, die Maskenpflicht an Schulen oder möglicherweise auch wieder Wechselunterricht einführen zu müssen. "Nichts ist in den letzten Monaten passiert, um die Klassenzimmer krisensicher zu machen", sagte er. Unter der neuen Bildungsministerin Theresa Schopper (Grüne) habe sich zwar die Vorgehensweise des Ministeriums geändert. In der Sache habe sich aber nichts getan.

Mittelstaedt verwies auf die Möglichkeit, mobile Lüfter einzusetzen oder Plexiglaswände zwischen die Schüler zu stellen. Argumente, wie dass die Lüfter zu laut seien für den Unterricht, bezeichnete Mittelstaedt als Nebelgefechte: "Jeder Lärm von der Straße vor dem Schulhaus ist lauter als diese Geräte." Außerdem gebe es leisere Lüfter. "Dann muss man eben das Geld in die Hand nehmen."

Schopper: Schutzmaßnahmen im Herbst nicht auszuschließen

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hatte am Montag erklärt, Schülerinnen und Schüler im Land müssten sich wegen der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus auch im Herbst auf Fernunterricht einstellen. "Wir können nicht ausschließen, dass im Laufe des kommenden Schuljahres wieder Schutzmaßnahmen notwendig sein werden, wenn die Inzidenzen steigen sollten oder Virusmutanten das Infektionsgeschehen verändern," sagte Schopper.

Die Bildungsgewerkschaft GEW hält die Aufhebung der Maskenpflicht in den Klassenräumen für "voreilig und gefährlich". GEW-Landeschefin Monika Stein sprach sich am Montag dafür aus, dass Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien die Maske weitertragen.

Mittelstaedt: Stadien werden geöffnet, Kinder in Haft genommen

Darauf erwidert Mittelstaedt jetzt, die Delta-Variante sei zwar deutlich ansteckender als andere. Aber in der Gruppe Kind sei sie nicht gesundheitsschädlicher. Die Politik müsse sich also die Frage stellen, "warum dann die Gruppe Kind schon wieder zurückstecken soll". Es sei ein Unding, dass Stadien geöffnet und Fußballspiele zugelassen würden, Kinder aber erneut in Haft genommen werden könnten.

Mittelstaedt beklagt, im Angesicht einer großen Lehrer- und Schulträger-Lobby würden Eltern nicht gehört und ignoriert. "Immer nur salbungsvolle Worte helfen überhaupt nicht weiter."