Der neu gegründete Landeselternbeirat Kindertagesbetreuung für Baden-Württemberg ist gewählt. Was will das Gremium für Familien erreichen?

Baden-Württembergs Eltern mit Kindern in Kitas oder der Kindertagespflege sprechen jetzt mit einer Stimme: dem neu gewählten Landeselternbeirat Kindertagespflege (LEBK). Das neue Gremium funktioniert damit ähnlich wie der Landeselternbeirat für Schulkinder. Elternvertreter hätten aus 138 Kandidatinnen und Kandidaten 20 Mitglieder in den Beirat gewählt, teilte das Kultusministerium am Freitag in Stuttgart mit.

Was macht der neue Landeselternbeirat Kindertagesbetreuung?

Der LEBK ist eine neue Vertretung der Eltern auf Landesebene, deren Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (also bei Tageseltern) betreut werden. Er soll nun die Interessen der Eltern und Kinder vertreten. Außerdem wird der LEBK das Kultusministerium in allgemeinen Fragen der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege beraten.

Neue Vorsitzende des Gremiums ist Heike Kempe aus Konstanz. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Andrej Baraban aus Tübingen und Natascha Höh aus Lichtenstein (Kreis Reutlingen) gewählt. Die Mitglieder sind nun für zwei Jahre ehrenamtlich tätig.

"Die Wahl zur Vorsitzenden ist für mich eine große Ehre und Freude", sagte Heike Kempe. Sie danke allen LEBK-Mitgliedern für das Vertrauen. "Gleichzeitig weiß ich: Gute Elternvertretung ist immer Teamarbeit. Wirklich etwas bewegen können wir nur gemeinsam - mit Engagement, gegenseitiger Unterstützung und dem klaren Ziel, die Interessen von Familien und Kindern in Kita und Kindertagespflege bestmöglich zu vertreten."

Der in der Landesregierung für die frühkindliche Bildung zuständige Staatssekretär im Kultusministerium, Volker Schebesta, gratulierte den gewählten Mitgliedern des Landeselternbeirats Kindertagesbetreuung: "Ihre engagierte Mitwirkung ist ein wichtiger Beitrag für die Zukunft unserer Kinder und die Qualität der frühkindlichen Bildung."

Der enge Austausch mit den Eltern ist für uns von großer Bedeutung, um die Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung weiter zu verbessern.

In der Corona-Krise entstandene Elternvertretung

Zum Hintergrund: Im Frühjahr 2020 hatte sich während der Corona-Pandemie eine Landeselternvertretung als private Initiative gegründet. Dieses Engagement wollte das Land würdigen indem es am 23. November 2024 den Landeselternbeirat Kindertagesbetreuung in Baden-Württemberg erstmals gesetzlich verankerte. Der neue Beirat löst nun die bisherige Landeselternvertretung ab.