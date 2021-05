Der württembergische evangelische Landesbischof Frank Otfried July hat im Gottesdienst zum "Tag der weltweiten Kirche" in Stuttgart globale Solidarität angesichts der Corona-Pandemie angemahnt.

"Wenn die Pandemie global ist, muss auch die Hilfe global sein", sagte July am Pfingstmontag in der Stuttgarter Stiftskirche anlässlich des "Tags der weltweiten Kirche". Der Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche wurde von den Mitgliedern des "Internationalen Konvents christlicher Gemeinden in Württemberg" gestaltet.

Der Bischof betonte, dass Menschenrechte weder Sprach- noch Ländergrenzen hätten. Es sei nicht gerecht, dass in der Pandemie manche Menschen Hilfe bekämen und andere nicht. Da gebe es einerseits die besten wirtschaftlichen Voraussetzungen, vor allem im Norden der Weltkugel, und gleichzeitig in so vielen Ländern der Welt keine Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, im Homeoffice zu arbeiten, medizinische Versorgung, Masken oder Impfstoff zu bekommen.

"Weltweite Kirche" heißt auch weltweite Hilfe

Die Pandemie habe diesen Riss verursacht, sagte July weiter. Aber er sieht auch eine Chance darin. Denn der Riss habe die Christen in der Welt nicht getrennt. Sie sähen vielmehr, "wie unterschiedlich die Menschen auf der Erde die Krise erlebt haben, erleben mussten". Und die Kirchen reagierten mit "globalen Netzwerken für geschwisterliche Hilfe".

Der Lutherische Weltbund sei Teil dieses Netzwerks der Verbundenheit - er habe in der Pandemie viele unterstützt und sie in schwerer Zeit getragen, betonte der Bischof. Sich nicht voneinander abzuwenden, seien eine Gabe und die Aufgabe, die der Pfingstgeist den Christinnen und Christen gebe.

Tag der weltweiten Kirche (Archivbild) Peter Dietrich

Normalerweise ist der "Tag der weltweiten Kirche" ein buntes Fest

Am "Tag der weltweiten Kirche" kommen internationale Gemeinden aus Württemberg in Stuttgart zusammen. Vor der Corona-Pandemie feierten rund 30 Gemeinden aus aller Welt in ihren Heimattrachten, mit ihrer Musik, ihren Tänzen und Speisen rund um die Stuttgarter Stiftskirche am Pfingstmontag dieses Fest. Der Feiertag gilt als Geburtstag der weltweiten Kirche. Dieses Jahr wurde der Gottesdienst - wie auch im vergangenen Jahr - ins Internet gestreamt.