Simone Fischer ist neue Landesbehindertenbeauftragte

Die Stuttgarterin Simone Fischer ist die neue Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Baden-Württemberg. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sagte, dass Fischer für das Amt bestens prädestiniert und gut vernetzt sei. Als kleinwüchsige Frau erlebe Fischer selbst allerhand Barrieren im Alltag. Sie könne sich gut in die Situation anderer Menschen hineinversetzen und werde die Interessen von Menschen mit Behinderungen qualifiziert, überzeugend, verantwortungsvoll und verlässlich vertreten können, so Lucha. Fischer setzt sich seit Jahren für die Belange von Menschen mit Behinderung ein. Seit drei Jahren ist die 42-jährige Diplom-Verwaltungswirtin bereits Behindertenbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart. Beim Städtetag Baden-Württemberg war sie außerdem für die Bereiche Inklusion, gesellschaftliche Vielfalt und Quartiersentwicklung verantwortlich. Die bisherige Landesbehindertenbeauftragte Stephanie Aeffner wird in der neuen Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag angehören.