Die beiden Landesbanken Helaba und Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) wollen im Geschäft mit den Sparkassen in bestimmten Feldern zusammenarbeiten. Das teilte die Helaba am Freitag in Frankfurt mit. Vorgesehen sei, das Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement mit Sparkassen beziehungsweise deren Kunden in der LBBW zusammenzuführen. Zusätzlich soll die LBBW das komplette Verwahrstellengeschäft für Spezial- und Publikumsfonds der Helaba übernehmen. Bei der Helaba soll im Gegenzug für beide Banken der Auslandszahlungsverkehr für Sparkassen beziehungsweise deren Kunden gebündelt werden. Die Übereinkunft stehe unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden, hieß es in der Mitteilung.