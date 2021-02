Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg verleiht am Dienstagabend den Landesnaturschutzpreis an zehn Preisträger. Mit dem Preis werden Vereine, Verbände, Personen oder auch Schulen und Kindergärten ausgezeichnet, die in verschiedenen Projekten versuchen, die natürliche Umwelt zu erhalten. Unter den Preisträgern ist etwa eine Grundschule aus Blaustein-Arnegg (Alb-Donau-Kreis), die mit den Kindern im Schulgarten Hochbeete und Biotope angelegt hat. Zu den Ausgezeichneten gehört aber auch ein Kooperationsprojekt, das versucht, im Stuttgarter Stadtgebiete neue Biotope für Schmetterlinge anzulegen sowie der Naturschutzbund Nabu in Lörrach, der sich für die gefährdete Geburtshelferkröte einsetzt. Der Landesnaturschutzpreis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert.