Hochwasserschäden und Anpassung an den Klimawandel: BW zahlt Millionenhilfen

Nach dem Hochwasser im Juni 2024 hat Baden-Württemberg Millionen zur Beseitigung der Schäden gezahlt. Auch durch Hochwasserschutz will sich BW für Starkregenereignisse aufstellen.

Für den Wiederaufbau der Infrastruktur und den Ausbau des Hochwasserschutzes hat das Land Baden-Württemberg einen nahezu dreistelligen Millionen-Betrag zur Verfügung gestellt. Dies geht nach SWR-Informationen aus Zahlen von Innen- und Umweltministerium hervor. Anhaltende Starkregenfälle hatten vor genau einem Jahr in Teilen Baden-Württembergs erhebliche Schäden verursacht.

Geld für Hochwasserschäden und -schutz

25 Millionen Euro Landeshilfen sind an die Kommunen gegangen, um Unwetterschäden zu beseitigen. Dazu kommen 22 Millionen Euro aus verschiedenen Fachförderprogrammen und weitere 17 Millionen Euro von der EU. Teile dieser Mittel wurden beispielsweise für die Instandsetzung der Wieslauftalbahn im Rems-Murr-Kreis verwendet. Sie war wegen der Hochwasserschäden bis Mitte April fast ein Jahr lang außer Betrieb.

52 Millionen Euro gibt es vom Land in diesem Jahr für Hochwasserschutz und Gewässerökologie. Teile der Gelder fließen nach Angaben des Umweltministeriums auch in die Beseitigung von Hochwasser-Schäden an Rückhaltebecken im Rems-Murr-Kreis, dem Ostalb-Kreis und dem Gebiet Kocher-Lein.

Elementarschadensversicherung soll Pflicht werden

Die baden-württembergische Landesregierung pocht unterdessen weiter auf eine Pflichtversicherung für Elementarschäden. Denn ein Jahr nach dem schweren Hochwasser in Süddeutschland hat Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) jetzt die Einführung einer Elementarschaden-Versicherung für Wohngebäude angekündigt, ohne allerdings Details zu nennen. Baden-Württemberg verspricht sich von einer Pflichtversicherung für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer gegen Schäden von Sturm oder Hochwasser auch eine Entlastung des Staats.