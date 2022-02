BW steigt in Verkehrsdaten-Sammlung ein

Baden-Württemberg unterstützt künftig eine bundesweite Datenplattform für Verkehrsdaten als Gesellschafter. Das hat die Regierung am Dienstag beschlossen.

Von der Beteiligung an der Datenraum Mobilität GmbH erhofft sich Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eine aktuelle Datensammlung über alle möglichen Aspekte des Verkehrs. Dafür gibt es vier Projekte, die über zunächst fünf Jahre laufen und mit insgesamt 1,5 Millionen Euro aus Landesmitteln finanziert werden. Sie alle sollen zu einer effektiveren und umweltfreundlichen Mobilität im Land und somit auch zum Klimaschutz und zur geplanten Verkehrswende beitragen.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will Daten sammeln, um den Verkehr in allen Bereichen zu verbessern (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Organisierter Marktplatz, aber nicht für alle offen

Die Datensammler machen sich die immer weiter voranschreitende Digitalisierung in Autos zunutze. So kenne sein Ministerium zwar die Zustände der Straßen im Land, moderne Autos lieferten aber neuere Daten, erklärte Hermann in Stuttgart: "Die Fahrzeuge, die darüber fahren, können aktuell feststellen, ob es klappert oder nicht klappert." Die Sensoren würden darüber hinaus auch erfassen, ob es glatt sei oder der Verkehr wegen Baustellen umgeleitet würde. Diese Daten sollen helfen, die Infrastruktur in Baden-Württemberg zu verbessern.

Verzeichnis aller Verkehrsschilder geplant

Hermann möchte auch ein digitales Kataster erstellen, das gebe es so noch nicht: "Es gibt keinen Ort, wo man weiß, wo alle Verkehrszeichen stehen," sagte er. Hier soll aus der Zusammenarbeit mit den Autoherstellern für beide Seiten Gewinn herausspringen. Moderne Autos zeigen dem Fahrer zwar Schilder wie "Tempo 30" auf ihren Displays, kennen aber längst nicht alle Verkehrsschilder. Die sollen sie mit Hilfe der Datenplattform lernen können. Umgekehrt bekommt das Land die Daten zu den erkannten Verkehrszeichen aus den Autos.

"Digital Mobil BW" hat nicht nur Autoverkehr im Blick

Eines der vier Landesprojekte ist "Digital Mobil BW". Hermann will mit den Mobilitätsdaten der Plattform zwar auch Stauprognosen verbessern, aber es geht eben auch um Radfahrer, Busse und Bahnen. Fahrgäste von öffentlichen Verkehrsmitteln sollen durch die Daten einfacher Informationen über mögliche Verbindungen und Angebote bekommen. Beabsichtigt sind auch Vereinfachungen beispielsweise durch die Verknüpfung verschiedener Verkehrsverbünde, die Anbindung von Carsharing-Angeboten oder eine Übersicht von Parkplätzen in einer App.