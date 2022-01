Landesregierung fördert Agri-Photovoltaik mit Millionenbetrag

2,5 Millionen Euro stellt das baden-württembergische Umweltministerium bis 2024 für fünf Pilotanlagen zur Agri-Photovoltaik bereit. Die neue Technologie biete tolle Möglichkeiten, weil sich mit ihr gleichzeitig Sonne und Obst ernten ließen, teilte das Umweltministerium in Stuttgart mit. Mit Agri-Photovoltaik können Flächen landwirtschaftlich genutzt werden und gleichzeitig dazu beitragen, Sonnenlicht in Strom umzuwandeln. Um sie voranzutreiben, sollen die fünf Demonstrationsanlagen mit einem Schwerpunkt auf Kernobst- und Beerenbau in Ravensburg, Weinsberg (Kreis Heilbronn), Karlsruhe, Kressbronn (Bodenseekreis) und Nußbach (Ortenaukreis) errichtet und teilweise auch in bestehende Betriebe integriert werden. Die baden-württembergische Landesregierung möchte in den nächsten Jahren die Agri-Photovoltaik fest etablieren, um damit Flächen noch effizienter zu nutzen. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE wird das Projekt leiten und zusammen mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl realisieren, teilte das Umweltministerium mit.