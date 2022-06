Land unterstützt überbetriebliche Ausbildung

per Mail teilen

Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium unterstützt im laufenden Jahr überbetriebliche Berufsausbildungslehrgänge mit rund zehn Millionen Euro. Die überbetriebliche Ausbildung soll Azubis aus kleinen Unternehmen die Chance ermöglichen, ebenso in allen Bereiche geschult zu werden wie Auszubildende aus großen Firmen. Von den Lehrgängen profitierten vor allem kleine Betriebe, erklärte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). "Deren Auszubildende lernen hier genau die Ausbildungsinhalte, die der jeweilige Ausbildungsbetrieb aufgrund seiner Größe oder Spezialisierung nicht selbst vermitteln kann." Mit Hilfe der Förderung, die Wirtschaftsorganisationen erhalten, sollen mehr als 8.800 Lehrgänge in rund 100 Bildungseinrichtungen durchgeführt werden. Unterrichtet werden dort über 8.000 Auszubildende in den Schwerpunkten Handwerk und Bauwirtschaft.