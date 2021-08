Flut-Katastrophen wie in Rheinland-Pfalz häufen sich in den letzten Jahren, wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Dann sollten Städte und Gemeinden eigentlich solche Ereignisse so weit es geht vorbereitet sein. Das ist aber nicht immer der Fall, sagen Expertinnen und Experten.

Sendung am Do. , 15.7.2021 20:15 Uhr, SWR Fernsehen