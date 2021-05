In sozialen Brennpunkten gibt es immer mehr Corona-Infektionen. Baden-Württemberg setzt deshalb auf Aufklärung und mehr Impfungen.

Den Städten und Kommunen im Land bereiten steigende Infektionszahlen unter sozial schwächeren Menschen zunehmend Sorge.

Das Land nehme im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zunehmend die Stadtteile ins Visier, in denen Menschen mit geringem Einkommen und in beengten Wohnverhältnissen leben, so das Gesundheitsministerium am Mittwoch. Menschen in schwierigen sozialen Lebensumständen lebten oft in kleinen Wohnungen und arbeiteten dort, wo man sich weniger vor einer Ansteckung schützen könne.

Verstärkt in sozialen Brennpunkten und bei Arbeitgebern impfen

Das Land will deshalb Impfangebote in den betroffenen sozialen Brennpunkten ausbauen und die Bewohner durch andere Migranten oder Religionsgemeinschaften ansprechen und aufklären.

"Wir müssen verstärkt zu jenen Menschen gehen, die ansonsten schwerer zu erreichen sind." Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne)

Bei einem Gespräch mit Vertretern von Verbänden und Kirchen sagte Lucha, es seien vor allem mobile Impfteams gefragt. Es sei aber auch wichtig, vermehrt in den Betrieben und bei den Hausärzten zu impfen. Denn: "Im direkten Kontakt lassen sich durch Aufklärung Ängste und Vorbehalte bei den Menschen abbauen", so Lucha.

Höhere Infektionsgefahr unter Migranten?

Laut dem Landesgesundheitsamt ergeben Studien keinen direkten Zusammenhang zwischen der Einwanderungsgeschichte eines Menschen und einer Erkrankung an Covid-19.

"Beobachtbare Unterschiede scheinen nicht migrationsspezifisch zu sein, sondern viel mehr von sozioökonomischen Situationen der Betroffenen beeinflusst zu werden." Einschätzung des Gesundheitsamts Baden-Württemberg

Stuttgart setzt auf Informationen über Coronavirus

Die Stadt Stuttgart hat ähnliche Erkenntnisse gewonnen und setzt vor allem darauf, die Menschen in den betroffenen Vierteln und Quartieren besser zu informieren und so direkt wie möglich anzusprechen. Einer neuen Studie zufolge sind auch in der Landeshauptstadt vor allem Menschen aus sogenannten "strukturschwachen Vierteln" einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt.

"Kennzeichen für diese Bereiche sind beengte Wohnverhältnisse und ein hoher Anteil an benachteiligten Bevölkerungsgruppen, auch Umweltfaktoren wie Lärm finden Niederschlag im Infektionsgeschehen." Markus Niedergesäss, Studienautor

Auch Stadtviertel mit größeren Pflegeheimen hätten eine höhere Ansteckungsrate. Für die Studie wurden nach Angaben der Stadt rund 18.000 Infektionen des ersten Jahres der Pandemie in allen 436 Stuttgarter Stadtvierteln untersucht.

Mannheim: Mobile Teams bieten Impfungen an

In Mannheim werden zurzeit im Rahmen eines Modellprojektes Menschen im Brennpunkt-Stadtteil Hochstätt durch mobile Impfteams geimpft. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hatte vor wenigen Tage Impfquoten der Stadt- und Landkreise veröffentlicht (Impfungen durch Hausärzte nicht mitgerechnet); diese sind beispielsweise in Universitätsstädten besonders hoch. In Städten, in denen es mehr Arbeitslosigkeit und ein niedrigeres Bildungsniveau gibt, ist die Impfquote dagegen niedriger.