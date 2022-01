Nach der Bund-Länder-Konferenz werden auch in Baden-Württemberg die Corona-Regeln angepasst. Unter anderem wird ab Mittwoch eine verschärfte FFP2-Maskenpflicht gelten.

Die baden-württembergische Landesregierung hat sich in der Kabinettssitzung am Vormittag mit den künftigen Corona-Regeln im Land befasst. Vorschriften wie 2G-Plus in der Gastronomie sollen weiter gelten, um nicht hinter die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde zurückzufallen.

FFP2-Maskenpflicht in Gastronomie und Einzelhandel

Neu hinzukommen soll eine verschärfte Maskenpflicht. Das wurde auf der Regierungspressekonferenz am Dienstag bestätigt. In Läden und in der Gastronomie sollen FFP2-Masken zur Pflicht werden. Für den öffentlichen Nahverkehr und am Arbeitsplatz sollen vorerst keine solche Regelungen gelten, da diese nicht vom Land, sondern vom Bundesgesetzgeber aufgestellt werden.

Wer in Baden-Württemberg ein Café oder Restaurant besuchen will oder im Einzelhandel seine Einkäufe erledigen möchte, benötigt nach der neuen Corona-Verordnung eine FFP2-Maske. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein

Aus der FFP2-Empfehlung wird eine FFP2-Pflicht

Die neue Maskenpflicht kommt nicht überraschend. Bereits in der letzten Corona-Verordnung vom 27. Dezember gab es einen Passus, in der das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen wurde.

"FFP2-Maskenregelung: Alle Personen ab 18 Jahren sollen in Innenräumen, in denen eine Maskenpflicht besteht, eine FFP2 oder vergleichbare Maske tragen – beispielsweise KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken."

BW-Gesundheitsminister verteidigt FFP2-Pflicht

"Wir alle wissen ob der erhöhten Schutzwirkung bei FFP2 - gerade jetzt mit Omikron", sagte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) bei der Regierungspressekonferenz. Aus dem "soll" werde durch die neue Verordnung deswegen ein "muss". Als die Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken ausgesprochen worden sei, sei die entsprechende Verfügbarkeit noch nicht gegeben gewesen, so Lucha weiter. Mittlerweile gebe es aber genug FFP2-Masken. Auch Uwe Lahl, Amtschef im Sozialministerium Baden-Württemberg, hatte im Dezember gegenüber dem SWR gesagt, dass die Zeit zwischen der Empfehlung und der Pflicht als Übergangslösung gedacht sei. So hätten sich die Menschen darauf vorbereiten und sich mit FFP2-Masken ausstatten können.