Als Teil der Naturschutzstrategie hat die Landesregierung 125 Hektar Naturschutzfläche gekauft. Die Moore, die etwa ein Viertel der erworbenen Fläche ausmachen, spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Im vergangenen Jahr hat das Land Baden-Württemberg etwa 125 Hektar "klimaschutzwichtige" Fläche erworben. Nach Angaben des Finanzministeriums sind davon etwa 35 Hektar, also rund 86 Fußballfelder, Moore. Das Land hat dafür etwa 3,1 Millionen Euro investiert.

BW kauft Moore für mehr Klimaschutz

Das Geld kommt, so teilte es das Finanzministerium am Donnerstag mit, aus Landesmitteln und aus Mitteln der Stiftung Naturschutzfonds. "Mit den erworbenen Flächen investieren wir in unser Naturerbe und in unsere Zukunft", so Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne).

Moore spielen eine wichtige Rolle beim Klimaschutz, denn sie speichern Kohlendioxid, das die Pflanzen der Luft entzieht. Im Torf wird der Kohlenstoff dann dauerhaft gebunden. Werden Moore trockengelegt, entweicht das gespeicherte CO2 wieder in die Atmosphäre und schadet so dem Klima.

Am 31.08.2024 berichtete der SWR Aktuell über die Bedeutung von Mooren für das Klima:

"Dieser Flächenerwerb ist damit ein wichtiges Puzzlestück auf unserem Weg zur Klimaneutralität", sagte Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) am Donnerstag. Gleichzeitig geben Moore einer einzigartigen und vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt einen Lebensraum und tragen so zum Erhalt der Artenvielfalt bei, so Walker.

Fast ein Drittel der gekauften Fläche befindet sich im Regierungsbezirk Karlsruhe, darunter Moore im Naturschutzgebiet Hockenheimer Rheinbogen sowie Flächen im Landschaftsschutzgebiet Bergstraße-Nord.

In den Landkreisen Ravensburg und Biberach hat das Land mehr als 21 Hektar Moorflächen erworben, etwa im Naturschutzgebiet Südliches Federseeried. Im Main-Tauber-Kreis gehören jetzt 13 Hektar Naturschutzflächen dem Land, knapp 9 Hektar sind es im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.