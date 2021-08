Die über 160 Volkshochschulen in Baden-Württemberg erhalten in diesem und kommenden Jahr vom Land eine Förderung für ihre technische Ausstattung in Höhe von mehr als 6,3 Millionen Euro. Das Geld ist unter anderem für Notebooks, Beamer, Kameras, interaktive Tafeln und Lautsprecher gedacht. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass digitale Formate einen echten Mehrwert böten und auch zukünftig eine wichtige Ergänzung für Präsenzangebote seien, so das Kultusministerium. Auch die fünf Dachorganisationen der konfessionellen Erwachsenenbildung erhalten demnach rund zwei Millionen Euro für die digitale Ausstattung.