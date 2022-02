Land fördert "FreiRäume" mit 1,5 Millionen Euro

Leer stehende oder kaum genutzte Räume auf dem Land sollen sich mit Kultur füllen - dafür gibt Baden-Württemberg 1,5 Millionen Euro aus. Das Programm "FreiRäume" wolle Menschen über künstlerische und kulturelle Angebote zusammenbringen und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Als Beispiel nannte sie unter anderem eine abrissgefährdete Kirche in Bräunlingen bei Donaueschingen, in der ein "Haus der Musik" eingerichtet werden soll. Insgesamt 38 Projektanträge hat es laut Olschowski gegeben, davon seien 15 ausgewählt worden. Elf früher ausgesuchte Projekte seien bereits in der Umsetzung.