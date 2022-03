Land fördert erneut Aufgaben der Tafeln - 100.000 Euro Zuschuss

Das Land Baden-Württemberg fördert den Landesverband der Tafeln dieses Jahr mit 100.000 Euro. Im vergangenen Jahr hatte der Verband wegen der Corona-Situation einen einmaligen Zuschuss von 50.000 Euro erhalten. Die Tafelläden, die gespendete Lebensmittel zu geringem Preis abgeben, leisteten einen "wichtigen Beitrag zur Linderung von akuter Not und unterstützen die Hilfe zur Selbsthilfe", teilte Sozialstaatssekretärin Ute Leidig am Mittwoch in Stuttgart mit. Es gibt rund 150 Tafeln in Baden-Württemberg. Die Arbeit des Landesverbands der Tafeln habe sich in den vergangenen 25 Jahren sehr verändert, so Leidig weiter. Die Landesgeschäftsstelle stehe heute auch abends und am Wochenende auf Abruf, um die Verteilung von Warenspenden auf die Tafeln vor Ort zu organisieren. Der Anteil der Warenspenden, die vom Lebensmitteleinzelhandel in die Tafelläden gelangten, nehme immer mehr ab. Die Waren stammen heute zunehmend aus Großspenden von Herstellern aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Tafeln nähmen eine herausgehobene Rolle bei der Rettung von Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs ein.