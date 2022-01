Land fördert Bildungsprojekte für nachhaltige Entwicklung

per Mail teilen

Neun beispielhafte Bildungsprojekte für eine nachhaltige Entwicklung erhalten vom Land Baden-Württemberg zusammen knapp 165.000 Euro. Das sei bereits die zwölfte Mittelvergabe des Förderprogramms "Beispielhafte Projekte für Bildung für nachhaltige Entwicklung", teilte das Umweltministerium mit. Die jeweiligen Projekte sollen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, "die Gegenwart und Zukunft ökologisch verträglich, wirtschaftlich leistungsfähig und sozial gerecht zu gestalten". Knapp 9.000 Euro erhält beispielsweise das Projekt "SDGoal! - Wir machen Sport fit für morgen" der Evangelischen Akademie Bad Boll. Knapp 20.000 Euro gehen für das Trickfilmprojekt "Tricks for future" an die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg. Weitere Projektgelder gehen in den Alb-Donau-Kreis, den Landkreis Reutlingen, nach Mannheim, Freiburg und Stuttgart.