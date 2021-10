In Baden-Württemberg sollen Folgen von Corona-Erkrankungen erforscht werden

Welche Folgen kann eine Covid-Erkrankung haben? Das möchte das Land herausfinden und hat nun ein Forschungsprojekt angestoßen, an dem auch die vier Unikliniken beteiligt sind.

Für die Forschung zu den Folgen einer Corona-Erkrankung wurden rund 2,3 Millionen Euro freigegeben, teilte das Wissenschaftsministerium in Stuttgart mit. Beteiligt an dem Projekt sind die Medizinischen Fakultäten und die vier Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm.

Bleibende Schäden nicht nur bei schwerem Krankheitsverlauf

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) wies auf Anzeichen hin, dass bleibende Erschöpfungssyndrome und neurokognitive Einschränkungen offenbar nicht nur bei schwer mit Covid-19 Erkrankten auftauchen, sondern auch nach leichten Verläufen. Die biomedizinischen Standorte in Baden-Württemberg sollen auch Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene entwickeln. Laut Zahlen des Ministeriums gibt es bundesweit mehr als drei Millionen Menschen, die von Covid-19 genesen sind. Bei 10 bis 20 Prozent würden sich allerdings anhaltende Beschwerden zeigen. "Eine noch höhere Dunkelziffer ist wahrscheinlich", betonte Ministerin Bauer.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will in Baden-Württemberg die Folgen von Corona-Erkrankungen untersuchen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Von Erschöpfung bis hin zu Herz- und Lungenschäden

Die Symptome würden von Erschöpfungssyndromen und neurokognitiven Einschränkungen bis hin zu bleibenden Schäden an Organen wie Herz und Lunge oder Nervenbahnen reichen. In das Forschungsvorhaben werden laut Wissenschaftsministerium Corona-Genesene zwischen 18 und 65 Jahren aus ganz Baden-Württemberg einbezogen, wenn ihre Infektion mindestens ein halbes Jahr zurückliegt. Nachuntersuchungen bei Menschen mit und ohne Beschwerden sollen Klarheit bringen, wo sich möglicherweise chronische Folgeschäden ergeben haben. Derzeit gebe es bundesweit nur sehr wenige Nachsorge-Ambulanzen, so das Ministerium.

Post-Covid und Long-Covid Experten unterscheiden bei den Langzeit-Erkrankungen das Post-Covid-Syndrom, bei dem Symptome noch zwölf Wochen nach einer akuten Corona-Infektion vorhanden sind, und das Long-Covid-Syndrom, das den Symptomverlauf von Woche vier bis über die Woche zwölf hinaus bezeichnet. Verlässliche, repräsentative Daten zum Anteil der Erkrankten mit Langzeitfolgen liegen noch nicht vor. Etwa zehn Prozent aller Erkrankten haben mit Langzeitfolgen dieser Art zu kämpfen, schätzt die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP).

Neues Krankheitsbild: Long-Covid

Die Erforschung von Therapieansätzen von lang andauernden Corona-Erkrankungen (auch "Long-Covid" genannt) steckt noch in den Kinderschuhen, doch bereits jetzt können Betroffene in Baden-Württemberg einige Angebote wahrnehmen. Auch das Uniklinikum in Tübingen sucht im Rahmen eines Forschungsprojekts seit Anfang Mai für Interviews Menschen, die nach einer Corona-Erkrankung an Post-Covid-Beschwerden leiden. In anderen Regionen sind Long-Covid-Selbsthilfegruppen geplant.